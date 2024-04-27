Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу

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Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Прокуратура вынесла представление руководству муниципальной спортшколы «Центр зимних видов спорта» за нарушения, допущенные при устройстве трассы для лыжников в Бугринском лесу рядом с новым ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В ответе, который получили активисты, нарушения не конкретизированы, однако сказано, что проверка обнаружила на месте земляные валы и остатки срубленных деревьев.
Как сообщил редакции Atas.Info руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов, в ходе встречи с представителями муниципалитета было озвучено обещание убрать все следы вмешательства в природный ландшафт до 15 мая, «если позволит погода».
«Когда они прокладывали эту трассу, то старались придерживаться существующей тропиночной сети, но получилось 50 на 50. Во многих местах они, совершенно неоправданно, на мой взгляд, расширили ее до 30 метров, для этого были срублены деревья, снят верхний плодородный слой почвы. И теперь мы видим сплошную грязь там, где были лесные просеки, поросшие травой», — констатирует Нелидов.
По словам общественника, с мэрией удалось наладить диалог, уже определены места компенсационных посадок сосен вместо деревьев, уничтоженных ради обустройства лыжни.
Осенью прошлого года тяжелая техника зашла в лесной массив, что вызвало громкий скандал. Жители микрорайонов, соседствующих с лесным массивом на берегу Оби, публиковали фотографии варварского отношения к природе и писали жалобы во всевозможные инстанции.
Лыжня является частью будущего парка «Усть-Тула», ее открыли в конце декабря 2023 года. Предполагается, что в будущем туда перенесут старты массового состязания «Лыжня России»