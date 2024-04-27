atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Так сейчас выглядит место, где зимой катались лыжники

Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу

27 апреля 2024, 06:53
Фото: vk.com/in_nsk54
Так сейчас выглядит место, где зимой катались лыжники

Лыжная трасса у нового ЛДС в Новосибирске нанесла урон природе

Прокуратура Новосибирской области потребовала привести в порядок места, где муниципальные структуры прокладывали трассу для лыжных гонок с нарушением природоохранного законодательства

Прокуратура вынесла представление руководству муниципальной спортшколы «Центр зимних видов спорта» за нарушения, допущенные при устройстве трассы для лыжников в Бугринском лесу рядом с новым ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В ответе, который получили активисты, нарушения не конкретизированы, однако сказано, что проверка обнаружила на месте земляные валы и остатки срубленных деревьев.

Как сообщил редакции Atas.Info руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов, в ходе встречи с представителями муниципалитета было озвучено обещание убрать все следы вмешательства в природный ландшафт до 15 мая, «если позволит погода».

«Когда они прокладывали эту трассу, то старались придерживаться существующей тропиночной сети, но получилось 50 на 50. Во многих местах они, совершенно неоправданно, на мой взгляд, расширили ее до 30 метров, для этого были срублены деревья, снят верхний плодородный слой почвы. И теперь мы видим сплошную грязь там, где были лесные просеки, поросшие травой», — констатирует Нелидов.

По словам общественника, с мэрией удалось наладить диалог, уже определены места компенсационных посадок сосен вместо деревьев, уничтоженных ради обустройства лыжни.

Осенью прошлого года тяжелая техника зашла в лесной массив, что вызвало громкий скандал. Жители микрорайонов, соседствующих с лесным массивом на берегу Оби, публиковали фотографии варварского отношения к природе и писали жалобы во всевозможные инстанции.

Лыжня является частью будущего парка «Усть-Тула», ее открыли в конце декабря 2023 года. Предполагается, что в будущем туда перенесут старты массового состязания «Лыжня России»

Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы просят Владимира Путина спасти городские лесаВ Новосибирске приступают к проектированию центральной части парка «Усть-Тула»Река Тула в Новосибирске окрасилась в багровый цвет
#Новосибирск#Природа#Прокуратура#Нарушения#Бугринская роща#Лыжня
Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Вчера, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Вчера, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Вчера, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Вчера, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Вчера, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"