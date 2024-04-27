Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу

Прокуратура вынесла представление руководству муниципальной спортшколы «Центр зимних видов спорта» за нарушения, допущенные при устройстве трассы для лыжников в Бугринском лесу рядом с новым ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В ответе, который получили активисты, нарушения не конкретизированы, однако сказано, что проверка обнаружила на месте земляные валы и остатки срубленных деревьев.