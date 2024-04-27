Сбежавшего со Шмонина душителя задержали в соседнем регионе

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Тело 41-летнего новосибирца нашли в собственной квартире. Эксперты установили, что мужчина был задушен. Экспертизы помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Республики Тыва.
Подозреваемого задержали в Кызыле и вернули в Новосибирск. По ч. 1 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит тюремное заключение от 6 до 15 лет.
Накануне молодой мужчина с психическим заболеванием запер в квартире свою семью и угрожал им. На помощь пришли спасатели. Заложников вызволили через балкон. Самого буяна отдали врачам «скорой».