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Сбежавшего со Шмонина душителя задержали в соседнем регионе

Сбежавшего со Шмонина душителя задержали в соседнем регионе

27 апреля 2024, 05:05
Фото: СУ СК по Новосибирской области
На январских праздниках житель другого региона гостил у знакомого в Кировском районе, мужчины что-то не поделили, рассказали в СУ СК по региону.

Тело 41-летнего новосибирца нашли в собственной квартире. Эксперты установили, что мужчина был задушен. Экспертизы помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Республики Тыва.

Подозреваемого задержали в Кызыле и вернули в Новосибирск. По ч. 1 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит тюремное заключение от 6 до 15 лет.

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Накануне молодой мужчина с психическим заболеванием запер в квартире свою семью и угрожал им. На помощь пришли спасатели. Заложников вызволили через балкон. Самого буяна отдали врачам «скорой».

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Задержание#СК РФ
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