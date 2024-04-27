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Суд пересмотрел компенсацию новосибирскому экс-банкиру за услуги адвокатов

Суд пересмотрел компенсацию новосибирскому экс-банкиру за услуги адвокатов

27 апреля 2024, 08:22
Фото: Новосибирский областной суд
Суд уменьшил компенсацию за расходы на юристов реабилитированному экс-председателю правления банка «Пушкино» Павлу Чернявскому, сообщили в региональном Управлении судебного департамента.

Суд изучил апелляцию прокуратуры и уменьшил компенсацию на 14,5 тысячи рублей. Итоговая сумма составила более 24 рублей. Также согласно предыдущему судебному решению, Чернявскому присудили 4 млн рублей в счет морального вреда и нелегальное уголовное преследование.

Апелляционная жалоба была подана прокуратурой и Министерством финансов РФ.

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В 2017 году Чернявский был задержан. Мужчину обвинили в том, что он якобы способствовал выдаче кредита. 250 млн были переданы без необходимости их возвращать. В 2021-м обвиняемого оправдали, к тому времени финансист находился три года в СИЗО, плюс еще почти год мужчина находился под домашним арестом. После снятия обвинений Чернявский подал иск в суд к государству в лице Минфина с требованием возместить средства, потраченные на адвокатские услуги, реабилитацию, моральный вред.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Апелляция#Адвокат#Минфин
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