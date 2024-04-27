Суд пересмотрел компенсацию новосибирскому экс-банкиру за услуги адвокатов

В 2017 году Чернявский был задержан. Мужчину обвинили в том, что он якобы способствовал выдаче кредита. 250 млн были переданы без необходимости их возвращать. В 2021-м обвиняемого оправдали, к тому времени финансист находился три года в СИЗО, плюс еще почти год мужчина находился под домашним арестом. После снятия обвинений Чернявский подал иск в суд к государству в лице Минфина с требованием возместить средства, потраченные на адвокатские услуги, реабилитацию, моральный вред.