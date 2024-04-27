Тревожные данные о глобальном потеплении в мире обнародовали ученые

Климатологи беспокоятся о будущем состоянии планеты. По последнему тревожному докладу Всемирной метеорологической организации и службы «Коперник», в 2023 году было зафиксировано самое высокое значение средней глобальной температуры с момента начала наблюдений. Особенно сильно нагрелась Европа, где произошло увеличение числа смертей, связанных с жарой, на 30% за последние 20 лет.