Тревожные данные о глобальном потеплении в мире обнародовали ученые

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Климатологи беспокоятся о будущем состоянии планеты. По последнему тревожному докладу Всемирной метеорологической организации и службы «Коперник», в 2023 году было зафиксировано самое высокое значение средней глобальной температуры с момента начала наблюдений. Особенно сильно нагрелась Европа, где произошло увеличение числа смертей, связанных с жарой, на 30% за последние 20 лет.
Потепление вызывает экстремальные погодные явления, такие как пожары и наводнения. Благодаря более теплой атмосфере, выпадает больше осадков, что приводит к сильным ливням. Более того, происходит таяние альпийских ледников, что может привести к серьезным последствиям для горнолыжного туризма в Альпах.
Изменение климата обусловлено выбросами парниковых газов, однако существуют и естественные факторы, такие как изменение атмосферных течений и колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Ученые признают, что не понимают полностью механизм изменения климата и не могут точно предсказать его динамику.
Процесс глобального потепления не означает полное исчезновение холодов, но может привести к возникновению новых последствий. Контраст между жарой и холодом уменьшается, что может вызвать рекордные холода, как это произошло в Техасе в 2021 году.
На 2024 год прогнозируется еще больше экстремальных погодных явлений. Европе предстоит адаптироваться к более высоким температурам, особенно в районах, близких к Арктике. Скорость потепления на континенте вдвое превышает среднемировой показатель.
Температура уже выросла на более чем 1,1 градуса по Цельсию с середины XIX века. Если глобальное потепление достигнет двух градусов, интенсивность экстремальных погодных явлений удвоится. При трехградусном потеплении она увеличится в четыре раза.