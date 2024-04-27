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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 06:05

Искусанные бездомными собаками новосибирцы назвали желаемую сумму компенсации

Искусанные бездомными собаками новосибирцы назвали желаемую сумму компенсации

27 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI
Все три инцидента случились в Калининском районе, собаки были бездомными, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трое жителей Новосибирска получили укусы бездомных собак, бегающих в Калининском районе. Прокуратура подала иски в суд. Моральный вред каждого потерпевшего оценили в 50-60 тысяч рублей.

Ответчиком выступает МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Именно в их зоне ответственности находится контроль за животными, не имеющими владельцев.

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В случае, если у животного есть владелец, убытки возмещает он. Ранее жительница Новосибирской области заплатила 30 тысяч рублей за то, что ее собака укусила 5-летнюю девочку.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Собаки#Иск#Бродячие собаки
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