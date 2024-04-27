Искусанные бездомными собаками новосибирцы назвали желаемую сумму компенсации

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Трое жителей Новосибирска получили укусы бездомных собак, бегающих в Калининском районе. Прокуратура подала иски в суд. Моральный вред каждого потерпевшего оценили в 50-60 тысяч рублей.
Ответчиком выступает МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Именно в их зоне ответственности находится контроль за животными, не имеющими владельцев.
В случае, если у животного есть владелец, убытки возмещает он. Ранее жительница Новосибирской области заплатила 30 тысяч рублей за то, что ее собака укусила 5-летнюю девочку.