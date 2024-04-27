У жителей Новосибирской области есть четыре дня для выбора объекта благоустройства

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Свои голоса уже отдали 300 тысяч человек. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
27 апреля на территориях, выдвинутых на голосование, прошли субботники. Так, в сквере им. Калинина в Дзержинском районе участие в уборке принял замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов и представители министерства, сотрудники районной администрации, ТОС.
«Отрадно, что сегодня в этот теплый, солнечный день жители вышли на субботники, чтобы привести в порядок территории, участвующие в голосовании. Объект — победитель голосования получит 100 млн рублей на реализацию из областного бюджета по решению губернатора», — говорит Сергей Глебов.
Сквер имени Калинина расположен в границах улиц Театральная, Республиканская, 25 лет Октября. Сейчас в сквере не работает фонтан. По проекту его демонтируют и обустроят пространство для мероприятий. По периметру проложат маршрут для скандинавской ходьбы, пешеходные дорожки. Также появятся детская и спортивная площадки, место для дрессировки собак, скейт-парк. Обновят зеленые насаждения.
Всего на голосование выдвинули 46 объектов в 23 городах и районах области. Объекты-победители благоустроят в 2025 году за счет средств федерального и регионального бюджетов. Проголосовать могут жители старше 14 лет на сайте проекта, требуется авторизация через «Госуслуги».