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У жителей Новосибирской области есть четыре дня для выбора объекта благоустройства

У жителей Новосибирской области есть четыре дня для выбора объекта благоустройства

27 апреля 2024, 06:21
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
До завершения Всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось четыре дня, оно завершится 30 апреля, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Свои голоса уже отдали 300 тысяч человек. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

27 апреля на территориях, выдвинутых на голосование, прошли субботники. Так, в сквере им. Калинина в Дзержинском районе участие в уборке принял замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов и представители министерства, сотрудники районной администрации, ТОС.

«Отрадно, что сегодня в этот теплый, солнечный день жители вышли на субботники, чтобы привести в порядок территории, участвующие в голосовании. Объект — победитель голосования получит 100 млн рублей на реализацию из областного бюджета по решению губернатора», — говорит Сергей Глебов.

Сквер имени Калинина расположен в границах улиц Театральная, Республиканская, 25 лет Октября. Сейчас в сквере не работает фонтан. По проекту его демонтируют и обустроят пространство для мероприятий. По периметру проложат маршрут для скандинавской ходьбы, пешеходные дорожки. Также появятся детская и спортивная площадки, место для дрессировки собак, скейт-парк. Обновят зеленые насаждения.

Всего на голосование выдвинули 46 объектов в 23 городах и районах области. Объекты-победители благоустроят в 2025 году за счет средств федерального и регионального бюджетов. Проголосовать могут жители старше 14 лет на сайте проекта, требуется авторизация через «Госуслуги».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Благоустройство#Голосование
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