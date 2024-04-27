У жителей Новосибирской области есть четыре дня для выбора объекта благоустройства

Сквер имени Калинина расположен в границах улиц Театральная, Республиканская, 25 лет Октября. Сейчас в сквере не работает фонтан. По проекту его демонтируют и обустроят пространство для мероприятий. По периметру проложат маршрут для скандинавской ходьбы, пешеходные дорожки. Также появятся детская и спортивная площадки, место для дрессировки собак, скейт-парк. Обновят зеленые насаждения.