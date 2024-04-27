В список Forbes попал киберспортсмен из Новосибирска

Сообщается, что сибиряк дебютировал в соревнованиях по игре в Dota 2 почти семь лет назад. Статус профессионального игрока он получил еще в 2020 году. В самом начале карьеры в киберспорте он играл за команду Team Generation из Белоруссии, перейдя затем в молодежный состав известнейшего клуба Virtus.pro.