В список Forbes попал киберспортсмен из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Родившийся в Новосибирске Денис Сигитов в 22 года может получить престижную премию «30 до 30», учрежденную русской редакцией журнала Forbes: ее получают перспективные жители страны в возрасте до 30 лет. Молодой человек поборется за награду в популярной номинации «Спорт и киберспорт».
Сообщается, что сибиряк дебютировал в соревнованиях по игре в Dota 2 почти семь лет назад. Статус профессионального игрока он получил еще в 2020 году. В самом начале карьеры в киберспорте он играл за команду Team Generation из Белоруссии, перейдя затем в молодежный состав известнейшего клуба Virtus.pro.
После попадания в состав команды Team Spirit в ее составе Денис выиграл самый представительный турнир The International. Летом прошлого года спортсмены одержали победу в коммерческих соревнованиях в столице Саудовской Аравии, получив пять миллионов долларов в качестве награды.
Уже осенью киберспортсмены получили полтора миллиона долларов за победу на очередном турнире The International, сообщает журнал Forbes.