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Вот это поворот: Ольга Бузова сделала своему бывшему Даве предложение

Вот это поворот: Ольга Бузова сделала своему бывшему Даве предложение

27 апреля 2024, 03:54
Фото: соцсети, ТНТ
В новом выпуске шоу «Сокровища императора» поклонники продолжат наблюдать на развитием отношений бывших возлюбленных — поющей ведущей Ольги Бузовой и блогера из Новосибирска Давида Манукяна.

Правила игры стали более строгими. С этого момента в шоу не будет новых команд, и участники не будут получать 300 юаней, как раньше. Теперь им придется проявлять изобретательность, обаяние и ловкость, чтобы передвигаться по городу на такси или общественном транспорте.

Команда Давида Манукяна с переменным успехом преодолевает испытания в шоу. Бывали моменты, когда они почти покидали проект, но также были случаи, когда они заканчивали этап на лидирующих позициях. Давид Манукян неоднократно отмечал в эфире, что ему помогает поддержка, которую он получает от ведущей Ольги Бузовой.

Когда команда Давида отставала от других, ведущий Михаил Галустян обратился к Ольге Бузовой: «Кажется, Давид и Арман теряют мотивацию, Олечка, не хочешь их приободрить? Когда ты обращаешь на них внимание, они сразу начинают активнее работать».

Ольга Бузова, известная своими символическими репликами, обратилась к Давиду с предложением: «Давид, разбитую чашу трудно склеить. Может быть, лучше начать строить заново?»

Новый выпуск выйдет 28 апреля. Напомним, главный приз проекта — 1 миллион юаней.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Шоу#Дава#Реалити-шоу#ТНТ#Ольга Бузова
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