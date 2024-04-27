Вот это поворот: Ольга Бузова сделала своему бывшему Даве предложение

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Правила игры стали более строгими. С этого момента в шоу не будет новых команд, и участники не будут получать 300 юаней, как раньше. Теперь им придется проявлять изобретательность, обаяние и ловкость, чтобы передвигаться по городу на такси или общественном транспорте.
Команда Давида Манукяна с переменным успехом преодолевает испытания в шоу. Бывали моменты, когда они почти покидали проект, но также были случаи, когда они заканчивали этап на лидирующих позициях. Давид Манукян неоднократно отмечал в эфире, что ему помогает поддержка, которую он получает от ведущей Ольги Бузовой.
Когда команда Давида отставала от других, ведущий Михаил Галустян обратился к Ольге Бузовой: «Кажется, Давид и Арман теряют мотивацию, Олечка, не хочешь их приободрить? Когда ты обращаешь на них внимание, они сразу начинают активнее работать».
Ольга Бузова, известная своими символическими репликами, обратилась к Давиду с предложением: «Давид, разбитую чашу трудно склеить. Может быть, лучше начать строить заново?»
Новый выпуск выйдет 28 апреля. Напомним, главный приз проекта — 1 миллион юаней.