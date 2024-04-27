Вот это поворот: Ольга Бузова сделала своему бывшему Даве предложение

Правила игры стали более строгими. С этого момента в шоу не будет новых команд, и участники не будут получать 300 юаней, как раньше. Теперь им придется проявлять изобретательность, обаяние и ловкость, чтобы передвигаться по городу на такси или общественном транспорте.