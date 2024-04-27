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За отказ снять тонировку с внедорожника новосибирец угодил за решетку

За отказ снять тонировку с внедорожника новосибирец угодил за решетку

27 апреля 2024, 07:26
Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске владельца дорогого внедорожника арестовали на шесть суток из-за неповиновения сотруднику ГИБДД, следует из сообщения городской прокуратуры.

В Новосибирске владелец внедорожника Chevrolet Tahoe отправился в спецприемник за отказ избавиться от тонировки на окнах своего автомобиля. Некоторое время назад сотрудники дорожной полиции и прокуратуры провели на автомагистралях столицы Сибири специальный рейд.

После того, как водителю иномарки указали на необходимость снять тонировочную пленку, он заявил, что делать это не намерен. После пререканий на новосибирца был составлен административный протокол за неповиновение полицейскому.

Дело рассматривалось в суде Калининского района, решившего наказать спорщика шестидневным пребыванием в спецприемнике. На заседании представитель прокуратуры заявил, что за 2024 год новосибирец уже 14 раз нарушал правила дорожного движения.

В прокуратуре добавили, что выявление водителей, позволяющих себе ездить с тонировкой, без госномеров или без полиса страхования, продолжается.

#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Суд#Калининский район#Спецприемник#Отказ снять тонировку#Chevrolet Tahoe#Тонировочная пленка#Неповиновение полицейскому
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