Зарплаты до 1 млн рублей предлагали новосибирцам в апреле 2024

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В марте и апреле новосибирцам предлагали почти пять тысяч вакансий с зарплатными предложениями в 200 тысяч рублей. Это с учетом того, что средняя зарплата в регионе составляет 60 000 рублей.
Хорошие деньги за работу предлагают работодатели компаний в сфере перевозок, логистики; строительстве, недвижимости; информационных технологий; металлургии. Среди профессий, высокие шансы на достойную оплату есть у водителей, менеджеров, машинистов и программистов, вахтовиков.
Однако существуют зарплаты и выше. В апреле некоторые компании предлагали по несколько сотен тысяч рублей. Вот топ-5 предложений:
Напомним, ранее мы нашли работу с зарплатой до 1,5 млн рублей. Работнику предлагают работать в сфере недвижимости.