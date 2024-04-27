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Кому платят больше всего

Зарплаты до 1 млн рублей предлагали новосибирцам в апреле 2024

27 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI
Кому платят больше всего
В Новосибирске ежедневно размещаются сотни вакансий с разными зарплатными предложениями: эксперты hh.ru назвали вакансии с зарплатами под 200 тысяч рублей

В марте и апреле новосибирцам предлагали почти пять тысяч вакансий с зарплатными предложениями в 200 тысяч рублей. Это с учетом того, что средняя зарплата в регионе составляет 60 000 рублей.

Хорошие деньги за работу предлагают работодатели компаний в сфере перевозок, логистики; строительстве, недвижимости; информационных технологий; металлургии. Среди профессий, высокие шансы на достойную оплату есть у водителей, менеджеров, машинистов и программистов, вахтовиков.

Однако существуют зарплаты и выше. В апреле некоторые компании предлагали по несколько сотен тысяч рублей. Вот топ-5 предложений:

  • Брокер по продаже недвижимости в Дубае (обязательно важно владеть китайским) — 600 тысяч.
  • Врач стоматолог — от 600 тысяч.
  • Гендиректор/CEO, от 500 до 800 тысяч.
  • Технолог по производству колбасы — от 500 до 800 тысяч.
  • Стоматолог-ортопед, от 200 до 1 млн.

Напомним, ранее мы нашли работу с зарплатой до 1,5 млн рублей. Работнику предлагают работать в сфере недвижимости.

Работа в Новосибирске с зарплатой от 1,5 млн — топ высокооплачиваемых вакансий
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