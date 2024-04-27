Жестокие нападения на журналистов зафиксированы в Новосибирске

И еще одно происшествие случилось 11 апреля с с криминальным корреспондентом сайта Сиб.фм Еленой Отмаховой. Вечером женщина заметила припаркованный прямо на тротуаре джип, причем без номерных знаков. Она решила сфотографировать машину нарушителя, но это заметил владелец авто. Мужчина принялся светить журналистке лазерным фонариком в глаза и пошел следом за ней, при этом угрожая. Отмахова, испугавшись, решила зайти в находившийся рядом торговый павильон, но водитель не уходил и упорно ждал ее около входа.