Жестокие нападения на журналистов зафиксированы в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Новосибирске за последний месяц в криминальные сводки попали сразу три случая нападений на журналистов. Известно, что все подозреваемые установлены, а по двум инцидентам уже возбуждены и расследуются уголовные дела.
7 марта нынешнего года журналист и видеооператор новосибирской телекомпании ОТС приехали снимать сюжет о конфликте между жителем города и сотрудницей пункта выдачи одного из интернет-магазинов. Новосибирец пожаловался, что ему подсунули неисправный термос, и отказались поменять товар.
В итоге на складе на съемочную группу буквально напали некие женщина и мужчина, потребовавшие прекратить съему и уйти. 50-летняя работница склада начала руками выталкивать журналистов со склада, повредив при этом дорогую камеру. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за воспрепятствование деятельности представителя прессы, рассказали в областном Следственном комитете.
Второй случай случился со съемочной группой программы «Вести-Новосибирск», снимавшей сюжет о строительстве на берегу реки Обь в районе находящейся там пескобазы. Внезапно журналистам принялся высказывать свои претензии некий мужчина.
Для начала он обматерил оператора, а затем принялся швырять в нее грязью, целясь в объектив. Затем он два раза стукнул кулаком по съемочной технике и повредил ее.
В областном судебном департаменте рассказали, что в отношении мужчины также возбудили уголовное дело за воспрепятствование работе СМИ. Суд до 24 июня отправил его в СИЗО.
И еще одно происшествие случилось 11 апреля с с криминальным корреспондентом сайта Сиб.фм Еленой Отмаховой. Вечером женщина заметила припаркованный прямо на тротуаре джип, причем без номерных знаков. Она решила сфотографировать машину нарушителя, но это заметил владелец авто. Мужчина принялся светить журналистке лазерным фонариком в глаза и пошел следом за ней, при этом угрожая. Отмахова, испугавшись, решила зайти в находившийся рядом торговый павильон, но водитель не уходил и упорно ждал ее около входа.
По словам журналистки, она три раза пыталась вызвать полицию, но безуспешно. Когда ей удалось попасть домой, она нашла на куртке след от горящей сигареты. Мужчину задержали 17 апреля, когда он снова бросил автомобиль в пешеходной зоне. Его личность установлена, против него возбуждено дело за угрозу убийством.
Сейчас по всем нашумевшим делам продолжается расследование.