Из-за эстафеты перекрыли дорогу на левом берегу Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В Новосибирске в воскресенье, 28 апреля, из-за массовых уличных спортивных соревнований перекрыто движение по улице Станиславского между площадями Труда и Станиславского.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, с 9 до 14 в Ленинском районе проводится 75-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков. Из-за закрытия участка магистрали изменилась схема движения общественного транспорта.
Троллейбус № 4 будет возить пассажиров так: конечная «Затулинский ж/м», Зорге, Громова, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова, разворот на площади Станиславского, Титова, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге, конечная «Затулинский ж/м»;
Троллейбус № 24 — конечная «Улица Учительская», Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Владимировская, разворот в районе здания на улице Фабричной, 55а, Владимировская, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, конечная «Улица Учительская»;
Троллейбус № 35 — конечная «Криводановский карьер», Клубная, 2-я Станционная, Станционная, площадь Энергетиков, площадь Труда, Ватутина, площадь Маркса, разворот на кольце площади Маркса на пересечении Блюхера и Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, площадь Труда, площадь Энергетиков, Станционная, 2-я Станционная, Клубная, конечная «Криводановский карьер».
Автобус № 96 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Широкая, далее — по действующей схеме;
Автобусы № 1, 16, 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Ватутина, Широкая, далее — по действующим схемам;
Автобус № 14 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме;
Автобусы № 55, 79 — в прямом и обратном направлениях на участке от Троллейной до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее — по действующим схемам;
Автобус № 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме.
Маршрутное такси № 10 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме;
Маршрутное такси № 12 — в прямом и обратном направлениях на участке Троллейной до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее ¬ по действующей схеме.