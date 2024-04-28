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Из-за эстафеты перекрыли дорогу на левом берегу Оби в Новосибирске

Из-за эстафеты перекрыли дорогу на левом берегу Оби в Новосибирске

28 апреля 2024, 03:12
Фото: 1MI
В Ленинском районе изменится схема движения общественного транспорта на время проведения 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, об этом предупреждает мэрия Новосибирска.

В Новосибирске в воскресенье, 28 апреля, из-за массовых уличных спортивных соревнований перекрыто движение по улице Станиславского между площадями Труда и Станиславского.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, с 9 до 14 в Ленинском районе проводится 75-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков. Из-за закрытия участка магистрали изменилась схема движения общественного транспорта.

Троллейбус № 4 будет возить пассажиров так: конечная «Затулинский ж/м», Зорге, Громова, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова, разворот на площади Станиславского, Титова, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге, конечная «Затулинский ж/м»;

Троллейбус № 24 — конечная «Улица Учительская», Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Владимировская, разворот в районе здания на улице Фабричной, 55а, Владимировская, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, конечная «Улица Учительская»;

Троллейбус № 35 — конечная «Криводановский карьер», Клубная, 2-я Станционная, Станционная, площадь Энергетиков, площадь Труда, Ватутина, площадь Маркса, разворот на кольце площади Маркса на пересечении Блюхера и Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, площадь Труда, площадь Энергетиков, Станционная, 2-я Станционная, Клубная, конечная «Криводановский карьер».

Автобус № 96 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Широкая, далее — по действующей схеме;

Автобусы № 1, 16, 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Ватутина, Широкая, далее — по действующим схемам;

Автобус № 14 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме;

Автобусы № 55, 79 — в прямом и обратном направлениях на участке от Троллейной до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее — по действующим схемам;

Автобус № 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме.

Маршрутное такси № 10 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Маркса до площади Труда: Блюхера, Ватутина, Широкая, далее — по действующей схеме;

Маршрутное такси № 12 — в прямом и обратном направлениях на участке Троллейной до площади Труда: Титова, площадь Маркса, Ватутина, Широкая, далее ¬ по действующей схеме.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Эстафета#Ленинский район#Движение общественного транспорта
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