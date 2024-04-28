Крушение тепловоза удалось предотвратить в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В воскресенье, 28 апреля, недалеко от города Каргат Новосибирской области с рельсов сошел маневровый тепловоз. Инцидент произошел на подъездных путях, тепловоз не перевернулся, пострадавших нет, крушения удалось избежать, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сход с путей случился около двух часов дня. Благодаря тому, что тепловоз в момент аварии двигался по второстепенным путям, используемых лишь при маневрировании, пассажирские, грузовые поезда и электрички из графика не выбились.
Сейчас сотрудники Барабинской транспортной прокуратуры проверяют соблюдения закона о безопасности движения на железной дороге и устанавливают причины происшествия.