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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Крушение тепловоза удалось предотвратить в Новосибирской области

Крушение тепловоза удалось предотвратить в Новосибирской области

28 апреля 2024, 12:18
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Каргатском районе Новосибирской области с рельсов сошел тепловоз, точные причины инцидента пока неизвестны, идет проверка, следует из сообщения транспортной прокуратуры.

В воскресенье, 28 апреля, недалеко от города Каргат Новосибирской области с рельсов сошел маневровый тепловоз. Инцидент произошел на подъездных путях, тепловоз не перевернулся, пострадавших нет, крушения удалось избежать, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сход с путей случился около двух часов дня. Благодаря тому, что тепловоз в момент аварии двигался по второстепенным путям, используемых лишь при маневрировании, пассажирские, грузовые поезда и электрички из графика не выбились.

Сейчас сотрудники Барабинской транспортной прокуратуры проверяют соблюдения закона о безопасности движения на железной дороге и устанавливают причины происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Авария#Каргат#Транспортная прокуратура#Тепловоз
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