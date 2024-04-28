Лицом в пол положил новосибирский ОМОН банду полуголых телефонных мошенников

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Новосибирске полицейские поймали четверых мужчин, подозреваемых в нескольких телефонных мошенничествах. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за совершенное группой лиц мошенничество.
Полицейским удалось выйти на группу злоумышленников, устроивших колл-центр для противоправной деятельности в одном из расположенных в Октябрьском районе офисных зданий. Подозреваемым удалось заполучить в свое распоряжение «черную» базу с координатами клиентов разных банков, которым в свое время было отказано в кредите.
Установлено, что колл-центр организовал 29-летний новосибирец, которому помогали его знакомые.
Мужчины обзванивали неудачливых заемщиков и обещали им помочь все-таки получить кредит. Для этого потерпевшим предлагалось сначала оплатить услуги по доставке документов, открытию счета, получения страховки и даже инкассации.
Надеявшиеся поправить свое финансовое положение люди охотно перечисляли деньги мошенникам. Установлено, что на их удочку попались жители Калининграда, Луганска и Нефтекамска, а также Пермского края и Ставрополья. Всего у потерпевших выманили примерно 320 тысяч рублей.
У подозреваемых изъяли компьютеры, модемы, три десятка телефонов, множество сим-карт, банковские карты и 156 тысяч рублей наличными.
Следствие продолжается, начала судебного процесса признавшие свою вину мужчины будут ждать под домашним арестом.