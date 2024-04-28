Лицом в пол положил новосибирский ОМОН банду полуголых телефонных мошенников

Полицейским удалось выйти на группу злоумышленников, устроивших колл-центр для противоправной деятельности в одном из расположенных в Октябрьском районе офисных зданий. Подозреваемым удалось заполучить в свое распоряжение «черную» базу с координатами клиентов разных банков, которым в свое время было отказано в кредите.