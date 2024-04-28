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Лицом в пол положил новосибирский ОМОН банду полуголых телефонных мошенников

Лицом в пол положил новосибирский ОМОН банду полуголых телефонных мошенников

28 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Четверо мужчин обещали своим жертвам помочь получить кредит, но в итоге лишали денег их самих, следует из сообщения управления полиции по Новосибирской области.

В Новосибирске полицейские поймали четверых мужчин, подозреваемых в нескольких телефонных мошенничествах. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за совершенное группой лиц мошенничество.

Полицейским удалось выйти на группу злоумышленников, устроивших колл-центр для противоправной деятельности в одном из расположенных в Октябрьском районе офисных зданий. Подозреваемым удалось заполучить в свое распоряжение «черную» базу с координатами клиентов разных банков, которым в свое время было отказано в кредите.

Установлено, что колл-центр организовал 29-летний новосибирец, которому помогали его знакомые.

Мужчины обзванивали неудачливых заемщиков и обещали им помочь все-таки получить кредит. Для этого потерпевшим предлагалось сначала оплатить услуги по доставке документов, открытию счета, получения страховки и даже инкассации.

Надеявшиеся поправить свое финансовое положение люди охотно перечисляли деньги мошенникам. Установлено, что на их удочку попались жители Калининграда, Луганска и Нефтекамска, а также Пермского края и Ставрополья. Всего у потерпевших выманили примерно 320 тысяч рублей.

У подозреваемых изъяли компьютеры, модемы, три десятка телефонов, множество сим-карт, банковские карты и 156 тысяч рублей наличными.

Следствие продолжается, начала судебного процесса признавшие свою вину мужчины будут ждать под домашним арестом.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Колл-центр#Телефонные мошенники
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