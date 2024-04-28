На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Новосибирске жители окрестностей площади Маркса пожаловались на торговцев рынка недалеко от Башни. Горожан не устраивает то, что к концу каждого дня мусорные баки возле жилого дома на проспекте Маркса, 6/1 наполняются зловонными гнилыми овощами и фруктами.
Горожане недоумевают, почему это происходит буквально в нескольких метрах от детской площадки и поликлиники. Помимо жуткой вони, их пугают расплодившиеся в благодатных для них условиях крысы и насекомые.
В своих комментариях подписчики паблика искренне сочувствуют вынужденным жить рядом с этой помойкой жителям Новосибирска. Кроме того, они обратились к главе администрации Ленинского района Александру Грибу с предложением либо покончить со свалкой, либо добровольно сложить полномочия.