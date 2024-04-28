atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы

На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы

28 апреля 2024, 08:57
Фото: Паблик АСТ-54 в ВК
Продавцы фруктов и овощей ежедневно заваливают мусорные баки у площади Маркса испорченным товаром, сообщает паблик АСТ-54.

В Новосибирске жители окрестностей площади Маркса пожаловались на торговцев рынка недалеко от Башни. Горожан не устраивает то, что к концу каждого дня мусорные баки возле жилого дома на проспекте Маркса, 6/1 наполняются зловонными гнилыми овощами и фруктами.

Горожане недоумевают, почему это происходит буквально в нескольких метрах от детской площадки и поликлиники. Помимо жуткой вони, их пугают расплодившиеся в благодатных для них условиях крысы и насекомые.

В своих комментариях подписчики паблика искренне сочувствуют вынужденным жить рядом с этой помойкой жителям Новосибирска. Кроме того, они обратились к главе администрации Ленинского района Александру Грибу с предложением либо покончить со свалкой, либо добровольно сложить полномочия.

Читайте также:
Свалки и вонь обнаружили прокуроры во всех районах Новосибирска«Мост глупости» поймал еще одну жертву на грузовике в НовосибирскеВысокая опасность пожаров сохраняется в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Площадь Маркса#Жалобы#Мусорные баки#Башня#Торговцы
Подпишитесь
Обещания Кудрявцева: о чем заявил мэр Новосибирска в первый день работы
Вчера, 01:59
Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу
Вчера, 06:53
Артист из Новосибирска выступит на новой «Фабрике звезд»
Вчера, 04:14
От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области
Вчера, 04:06
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
26 апреля, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
26 апреля, 05:33
"