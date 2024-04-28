На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы

В своих комментариях подписчики паблика искренне сочувствуют вынужденным жить рядом с этой помойкой жителям Новосибирска. Кроме того, они обратились к главе администрации Ленинского района Александру Грибу с предложением либо покончить со свалкой, либо добровольно сложить полномочия.