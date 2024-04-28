О запретах в Вербное воскресенье напомнили жителям Новосибирской области

Вербное воскресенье — один из главных православных праздников. Новый Завет гласит, что именно в этот день Иисус Христос добрался на осле в Иерусалим. Горожане, мечтающие об освобождении от римлян, встречали его с ветками пальмы в руках. Постепенно пальмовые ветви верующим пришлось заменить на более распространенную вербу.