О запретах в Вербное воскресенье напомнили жителям Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В храмах Новосибирской области в воскресенье, 28 апреля состоялось всенощное бдение, по окончании которого прошел обряд освящения веток вербы. В Вознесенском кафедральном соборе на улице Советской службу провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Вербное воскресенье — один из главных православных праздников. Новый Завет гласит, что именно в этот день Иисус Христос добрался на осле в Иерусалим. Горожане, мечтающие об освобождении от римлян, встречали его с ветками пальмы в руках. Постепенно пальмовые ветви верующим пришлось заменить на более распространенную вербу.
Известно, что православным в Вербное воскресенье не рекомендуется убираться в доме, шить и стирать, и вообще заниматься грязными работами, в том числе и в огороде. Также нельзя пить алкоголь и ругаться с близкими.
С 29 апреля у православных начинается последняя неделя Великого поста, которая закончится Пасхой 5 мая.