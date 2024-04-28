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О запретах в Вербное воскресенье напомнили жителям Новосибирской области

О запретах в Вербное воскресенье напомнили жителям Новосибирской области

28 апреля 2024, 04:05
Фото: Новосибирская митрополия
В канун Вербного воскресенья в церквях прошло всенощное бдение, после богослужения священники освятили ветки вербы, следует из сообщения Новосибирской митрополии.

В храмах Новосибирской области в воскресенье, 28 апреля состоялось всенощное бдение, по окончании которого прошел обряд освящения веток вербы. В Вознесенском кафедральном соборе на улице Советской службу провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Вербное воскресенье — один из главных православных праздников. Новый Завет гласит, что именно в этот день Иисус Христос добрался на осле в Иерусалим. Горожане, мечтающие об освобождении от римлян, встречали его с ветками пальмы в руках. Постепенно пальмовые ветви верующим пришлось заменить на более распространенную вербу.

Известно, что православным в Вербное воскресенье не рекомендуется убираться в доме, шить и стирать, и вообще заниматься грязными работами, в том числе и в огороде. Также нельзя пить алкоголь и ругаться с близкими.

С 29 апреля у православных начинается последняя неделя Великого поста, которая закончится Пасхой 5 мая.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Церковь#Пасха#Вербное воскресенье#Митрополит#Освящение#Пост
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