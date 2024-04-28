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Под колесами кроссовера оказались самокатчики-нарушители в Новосибирске

Под колесами кроссовера оказались самокатчики-нарушители в Новосибирске

28 апреля 2024, 07:58
Фото: Отдел пропаганды городской ГИБДД
Авария случилась вечером в субботу, 27 апреля в районе площади Свердлова, одна пострадавшая в больнице, сообщает горотдел ГИБДД.

В Новосибирске в субботу, 27 апреля на площади Свердлова произошла серьезная авария с участием электросамокатчиков.

В 19.27 во время поворота с Красного проспекта водитель иномарки сбил двоих подростков, легкомысленно решивших пересечь улицу Свердлова у Художественного училища, не слезая с самокатов. В итоге молодые люди упали на асфальт. Позже стало известно, что 15-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции сообщили, что за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander находился мужчина, которому исполнилось 32 года. По предварительным данным, молодые люди ехали на зеленый свет.

Судя по опубликованной пабликом АСТ-54 видеозаписи с регистратора другого автомобиля, второй пострадавший серьезных травм не получил, но при этом держался за локоть.

Степень вины каждого участника данного дорожного инцидента установят сотрудники Госавтоинспекции.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Авария#Самокаты#Пострадавший#Госавтоинспекция
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