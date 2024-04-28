Под колесами кроссовера оказались самокатчики-нарушители в Новосибирске

В 19.27 во время поворота с Красного проспекта водитель иномарки сбил двоих подростков, легкомысленно решивших пересечь улицу Свердлова у Художественного училища, не слезая с самокатов. В итоге молодые люди упали на асфальт. Позже стало известно, что 15-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков.