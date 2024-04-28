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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Полсотни пожарных не допустили трагедии в промзоне Новосибирска

Полсотни пожарных не допустили трагедии в промзоне Новосибирска

28 апреля 2024, 13:03
Фото: 1MI
В Новосибирске пожарные потушили горящую крышу административного здания, следует из сообщения регионального управления МЧС.

В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 28 апреля загорелась крыша административного здания на улице Королева, 40, корпус 111. Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании находятся две коммерческие фирмы: компания по производству продуктов «Армаз» и занимающаяся полимерной окраской компания Polimer-Pro.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, когда пожарные прибыли по вызову, кровля здания горела по всей площади. На ликвидацию открытого горения понадобилось больше часа.

В тушении участвовали 49 пожарных, кроме того, было задействовано 14 единиц специальной техники. Информация о пострадавших уточняется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Административное здание
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