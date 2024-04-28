Полсотни пожарных не допустили трагедии в промзоне Новосибирска

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Дзержинском районе Новосибирска в воскресенье, 28 апреля загорелась крыша административного здания на улице Королева, 40, корпус 111. Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании находятся две коммерческие фирмы: компания по производству продуктов «Армаз» и занимающаяся полимерной окраской компания Polimer-Pro.
Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, когда пожарные прибыли по вызову, кровля здания горела по всей площади. На ликвидацию открытого горения понадобилось больше часа.
В тушении участвовали 49 пожарных, кроме того, было задействовано 14 единиц специальной техники. Информация о пострадавших уточняется.