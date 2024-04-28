Школьница угодила в больницу после ДТП в Новосибирске

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В Новосибирске в субботу, 27 апреля в дорожно-транспортном происшествии пострадавшей оказалась 11-летняя школьница, рассказали в городском отделе ГИБДД.
Авария произошла примерно в 17.20 в Ленинском районе: 40-летний владелец Great Wall, поворачивая на Ватутина, не заметил автомашину Kia Soul.
Иномарки столкнулись, причем корейский автомобиль встал на бок. Управлявшая автомобилем молодая женщина не пострадала. Ехавшая в первой машине девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются, что стало причиной этой аварии.