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Posted 28 апреля, 06:50

Published 28 апреля, 06:50

Modified 28 апреля, 06:52

Updated 28 апреля, 06:52

Свалки и вонь обнаружили прокуроры во всех районах Новосибирска

Свалки и вонь обнаружили прокуроры во всех районах Новосибирска

28 апреля 2024, 06:50
Фото: atas.info
В 2023 году прокуратура зафиксировала на территории города нелегальные свалки, плохое состояние площадок с контейнерами и другие нарушения, рассказали в региональной прокуратуре.

В 2023 году сотрудники прокуратуры Новосибирской области насчитали на территории столицы региона 183 нарушения закона об обращении с отходами. По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства Динара Фатхутдинова, чаще всего нарекания возникали к организации процесса в Октябрьском, Советском и Центральном районах столицы Сибири.

За год местные власти, УК и другие участвующие в обращении с ТКО организации получили из надзорного органа 79 представлений. Справедливости ради нужно отметить, что в 2022 году их было на 41% больше.

Динар Фатхутдинов отметил, что чаще всего сотрудники прокуратуры составляли протоколы по поводу незаконных свалок, плохого состояния мусорных площадок, задержки при вывозе отходов и не заключение договора с регоператором, пишет РБК Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мусор#Прокуратура#Регоператор#Отходы
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