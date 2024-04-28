Высокая опасность пожаров сохраняется в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 03:37
В Новосибирской области на следующей неделе сохраняется высокая опасность пожара. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, нынешняя обстановка причисляется к IV, предпоследнему классу.
Специалисты ведомства просят жителей Новосибирской области воздержаться от разведения костров и быть осторожными с открытым пламенем с 29 апреля и до 2 мая.
Барабинский, Коченевский, Чистоозерный, Купинский, Баганский, Доволенский, Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы региона находятся сейчас в группе риска по вероятности возникновения пожаров, уточнили в ведомстве.