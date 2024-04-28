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МЧС предупредило жителей Новосибирской области о высокой пожароопасности

Высокая опасность пожаров сохраняется в Новосибирской области

28 апреля 2024, 02:31

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о высокой пожароопасности

Жителей региона просят не разжигать костры и быть осторожными с открытым пламенем, следует из сообщения управления МЧС области.

В Новосибирской области на следующей неделе сохраняется высокая опасность пожара. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, нынешняя обстановка причисляется к IV, предпоследнему классу.

Специалисты ведомства просят жителей Новосибирской области воздержаться от разведения костров и быть осторожными с открытым пламенем с 29 апреля и до 2 мая.

Барабинский, Коченевский, Чистоозерный, Купинский, Баганский, Доволенский, Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы региона находятся сейчас в группе риска по вероятности возникновения пожаров, уточнили в ведомстве.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирская область#Пожар#МЧС
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