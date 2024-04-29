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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Актер имеет долги

Миллион рублей задолжал налоговой актер из Новосибирска Кологривый

29 апреля 2024, 14:54
Фото: Никита Кологривый/ВКонтакте
Актер имеет долги
Никита Кологривый имеет долг свыше миллиона рублей: этот факт всплыл в СМИ.

Актер накопил долг перед налоговой службой. Никита Кологривый должен заплатить около 1,4 млн рублей.

Как пишет SHOT, новосибирцу прислали сообщение из ФНС с просьбой погасить задолженность. Если он это не сделает, то заплатит штраф сверху — это 20% от суммы основного налога. Также его счета могут арестовать, а самого актера не выпустят за границу.

Напомним, что ранее Кологривый признался, что совершенно не умеет обращаться с финансами. Он не умеет копить, зато умеет тратить, при этом у него есть долги.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Долг#Деньги#Актер
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