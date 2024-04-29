Миллион рублей задолжал налоговой актер из Новосибирска Кологривый

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Актер накопил долг перед налоговой службой. Никита Кологривый должен заплатить около 1,4 млн рублей.
Как пишет SHOT, новосибирцу прислали сообщение из ФНС с просьбой погасить задолженность. Если он это не сделает, то заплатит штраф сверху — это 20% от суммы основного налога. Также его счета могут арестовать, а самого актера не выпустят за границу.
Напомним, что ранее Кологривый признался, что совершенно не умеет обращаться с финансами. Он не умеет копить, зато умеет тратить, при этом у него есть долги.