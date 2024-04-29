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в Хилокском жилмассиве очень много детей дошкольного возраста

Построить детсад в Хилокском жилмассиве просят жители мэра Новосибирска

29 апреля 2024, 08:43
Фото: предоставлено Жанной Олейниковой
в Хилокском жилмассиве очень много детей дошкольного возраста
Люди несколько лет живут без детского сада, получают отписки из различных инстанций, и пишут в соцсетях, что вся надежда — на нового мэра

Жители Хилокского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска разместили в соцсетях обращение к мэра Максиму Кудрявцеву, который официально вступил в должность 26 апреля. Люди просят главу города решить вопрос со строительством детсада. Старое здание детского сада № 299, который располагался по адресу Хилокская, 2/1, снесли в 2021 году под предлогом его ветхости. С тех пор на этом месте остается пустырь, облюбованный различными маргинальми личностями.

Одна из авторов обращения, Жанна Олейникова, почеркнула, что люди уже обращались во всевозможные инстации. И теперь ждут конкретного ответа именно нового главы муниципалитета, а не очередной отписки или отправки обращения в нижестоящие инстанции.

«Официальный ответ отовсюду — не выделяют деньги из федерального бюджета. Ленинская администрация вообще говорит, что это к ним не относится, они этим не занимаются. А бывший мэр Локоть на встрече с жителями 6 июня прошлого года сказал, что у него нет денег, поэтому, цитирую, „детского сада у вас не будет“. Но пока еще эта земля закреплена для строительства детсада», — рассказала активистка корреспонденту Atas.Info.

Сейчас жителям Хилокской и соседних улиц выделены места в детсадах в Юго-Запажном жилмассиве, до добираться туда проблематично, особенно тем родителям, у кого нет личного автомобиля.

«На улице очень много детей дошкольного возраста, как местного населения, так и детей приезжих, и игнорировать их мучения и мучения их родителей, это подрывать доверие к власти города», — говорится в обращении.

Ранее мы рассказывали о том, что мэрия по требованию прокуратуры распорядилась убрать все незаконные ярмарки, организованные мигрантами в районе Хилокского рынка. Однако в реальности снесли только часть таких построек.

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#Новосибирск#Обращение#Мэр#Хилокский рынок#Детсад#Хилокский жилмассив
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