Построить детсад в Хилокском жилмассиве просят жители мэра Новосибирска

Жители Хилокского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска разместили в соцсетях обращение к мэра Максиму Кудрявцеву, который официально вступил в должность 26 апреля. Люди просят главу города решить вопрос со строительством детсада. Старое здание детского сада № 299, который располагался по адресу Хилокская, 2/1, снесли в 2021 году под предлогом его ветхости. С тех пор на этом месте остается пустырь, облюбованный различными маргинальми личностями.