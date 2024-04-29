Штормовое предупреждение объявлено 29 апреля в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
О штормовом ветре предупредили жителей Новосибирской области. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Сильный ветер будет 29 апреля.
Во время сильного ветра лучше всего держаться подальше от непрочных навесов, дорожных знаков, плохо закрепленных конструкций.
Отметим, что сегодня сохранится теплая погода до +11…+13. Вечером, ближе к ночи, похолодает до +6…+8. Порывы ветра будут сильными. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и в некоторых районах области грозы.