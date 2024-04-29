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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Ветер будет сильным

Штормовое предупреждение объявлено 29 апреля в Новосибирской области

29 апреля 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Ветер будет сильным
Ветер с сильными порывами ожидается сегодня в Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

О штормовом ветре предупредили жителей Новосибирской области. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Сильный ветер будет 29 апреля.

Во время сильного ветра лучше всего держаться подальше от непрочных навесов, дорожных знаков, плохо закрепленных конструкций.

Отметим, что сегодня сохранится теплая погода до +11…+13. Вечером, ближе к ночи, похолодает до +6…+8. Порывы ветра будут сильными. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и в некоторых районах области грозы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Тепло#МЧС#Ветер
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