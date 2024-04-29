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Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Есть пострадавшие

Стало известно о состоянии пострадавших новосибирцев в ДТП с автобусом

29 апреля 2024, 02:47
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие
Несколько новосибирцев пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в регионе, сообщили в ГИБДД.

Днем 28 апреля в Мошковском районе случилась авария с пострадавшими. Автомобилист, который управлял машиной марки Chevrolet Niva, решил нарушить ПДД и проследовал на запрещающий сигнал светофора.

Это случилось на пересекаемой автодороге Мошково-Белоярка на трассе Р-255 «Сибирь». В результате нарушения, он врезался в автобус, где сидели 25 пассажиров.

В аварии получили травмы 2 человека. Известно, что водитель и пассажирка получили переломы. Ранее речь шла о семи человек. При аварии общественный транспорт завалился на бок.

Напомним, ранее в Болотнинском районе случилось ДТП, где пострадали три человека. На трассе врезались маршрутка и грузовик. Всему виной выезд на встречную полосу движения.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Пострадавшие
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