В топ популярных авианаправлений на майские праздники попал Новосибирск

По классике, в лидерах для покупки билетов оказалась столица России — Москва. Также в пятерке городов есть Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды. Туристы планировали съездить не только в «распиаренные» города, а также в обычные регионы. В это число вошли Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Красноярск.