В топ популярных авианаправлений на майские праздники попал Новосибирск

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Впереди длительные выходные. Многие путешественники планируют слетать отдохнуть в другой город. Какие направления стали самыми популярными по покупке авиабилетов?
По классике, в лидерах для покупки билетов оказалась столица России — Москва. Также в пятерке городов есть Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды. Туристы планировали съездить не только в «распиаренные» города, а также в обычные регионы. В это число вошли Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Красноярск.
А вот среди полетов за рубеж в лидерах оказались Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Киргизию и Беларусь. Туристы путешествуют не только на самолете, но и на поездах дальнего следования. Поездку запланировали до Адлера, Краснодара, Ростов-на Дону, Симферополь и Казань.