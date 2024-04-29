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Куда едут новосибирцы

В топ популярных авианаправлений на майские праздники попал Новосибирск

29 апреля 2024, 11:17
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Куда едут новосибирцы
Стало известно, в какие города россияне покупали билеты, чтобы отдохнуть на майских праздниках, сообщил сервис Tutu ru.

Впереди длительные выходные. Многие путешественники планируют слетать отдохнуть в другой город. Какие направления стали самыми популярными по покупке авиабилетов?

По классике, в лидерах для покупки билетов оказалась столица России — Москва. Также в пятерке городов есть Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды. Туристы планировали съездить не только в «распиаренные» города, а также в обычные регионы. В это число вошли Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Красноярск.

А вот среди полетов за рубеж в лидерах оказались Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Киргизию и Беларусь. Туристы путешествуют не только на самолете, но и на поездах дальнего следования. Поездку запланировали до Адлера, Краснодара, Ростов-на Дону, Симферополь и Казань.

Как бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Отдых#Путешествие#Самолет#Туризм#Билеты
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