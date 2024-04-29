Вертолет для транспортировки больных ищут в Новосибирске за десятки миллионов

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Тендер на работы, включающие доставку пациентов на вертолете, объявили в Новосибирске. Цена контракта 69,9 млн рублей.
Кто победит в конкурсе, тот предоставит вертолет, который будет предназначен для транспортировки больных пациентов. Из документации следует, что подрядчик должен оказать свои услуги на 201 летный час, до конца года.
В описании закупки говорится, что воздушное судно должно быть не старее 2014 года, а также оснащено всем медицинским оборудованием. Заявку для участия можно подать до 8 мая.