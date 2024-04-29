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Больных людей будут доставлять оперативно в больницу

Вертолет для транспортировки больных ищут в Новосибирске за десятки миллионов

29 апреля 2024, 03:35
Фото: 1MI
Больных людей будут доставлять оперативно в больницу
В Новосибирске собираются найти вертолет, который будет перевозить больных людей, о чем свидетельствует информация с сайта госзакупок.

Тендер на работы, включающие доставку пациентов на вертолете, объявили в Новосибирске. Цена контракта 69,9 млн рублей.

Кто победит в конкурсе, тот предоставит вертолет, который будет предназначен для транспортировки больных пациентов. Из документации следует, что подрядчик должен оказать свои услуги на 201 летный час, до конца года.

В описании закупки говорится, что воздушное судно должно быть не старее 2014 года, а также оснащено всем медицинским оборудованием. Заявку для участия можно подать до 8 мая.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Медицина#Новосибирск#Госзакупки#Подрядчик#Вертолет
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