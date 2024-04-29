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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Холодно будет в Новосибирске

Ветер и гроза: похолодание придет в Новосибирск в начале недели

29 апреля 2024, 07:05
Фото: atas.info
Холодно будет в Новосибирске
Резкое похолодание сменит теплую погоду в Новосибирске, о чем сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В дневное время 29 апреля ожидается +11, а вот к вечеру похолодает до +6. Ветер будет с сильными порывами: до 23 метров в секунду. Причем синоптики обещают кратковременный дождь на весь день.

Как передает сервис «Яндекс. Погода», сегодня ночью похолодает до -1. Завтра, 30 апреля, днем будет +5, а ночью -2. Без осадков.

С 1 по 3 мая начнет холодать до +8. А вот с 4 мая ожидается потепление до +14. При этом в пятницу и субботу будут местами дожди.

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