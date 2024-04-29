Ветер и гроза: похолодание придет в Новосибирск в начале недели

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В дневное время 29 апреля ожидается +11, а вот к вечеру похолодает до +6. Ветер будет с сильными порывами: до 23 метров в секунду. Причем синоптики обещают кратковременный дождь на весь день.
Как передает сервис «Яндекс. Погода», сегодня ночью похолодает до -1. Завтра, 30 апреля, днем будет +5, а ночью -2. Без осадков.
С 1 по 3 мая начнет холодать до +8. А вот с 4 мая ожидается потепление до +14. При этом в пятницу и субботу будут местами дожди.