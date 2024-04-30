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Есть пострадавшие

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под Новосибирском

30 апреля 2024, 14:44
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие
Внедорожник и автобус столкнулись на новосибирской трассе: по факту ДТП председатель СКР запросил доклад, сообщили в ведомстве.

Все произошло на трассе в Мошковском районе 28 апреля. Автомобилист, который управлял машиной марки Chevrolet Niva, нарушил правила ПДД и проехал на красный сигнал светофора. В это время проезжал автобус. Столкновения избежать не удалось. Общественный транспорт, в котором сидели 25 человек, перевернулся.

Травмы получили два человека: водитель легковушки и пассажирка автобуса. У одного сломалась нога, а у второй ключица. Пострадавших увезли в больницу.

Об аварии узнал и глава Следкома Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить ему о ходе проверки ДТП. Теперь председатель будет контролировать расследование лично.

Стало известно о состоянии пострадавших новосибирцев в ДТП с автобусом
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Проверка#Мошковский район#Александр Бастрыкин
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