Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Все произошло на трассе в Мошковском районе 28 апреля. Автомобилист, который управлял машиной марки Chevrolet Niva, нарушил правила ПДД и проехал на красный сигнал светофора. В это время проезжал автобус. Столкновения избежать не удалось. Общественный транспорт, в котором сидели 25 человек, перевернулся.
Травмы получили два человека: водитель легковушки и пассажирка автобуса. У одного сломалась нога, а у второй ключица. Пострадавших увезли в больницу.
Об аварии узнал и глава Следкома Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить ему о ходе проверки ДТП. Теперь председатель будет контролировать расследование лично.