Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под Новосибирском

Все произошло на трассе в Мошковском районе 28 апреля. Автомобилист, который управлял машиной марки Chevrolet Niva, нарушил правила ПДД и проехал на красный сигнал светофора. В это время проезжал автобус. Столкновения избежать не удалось. Общественный транспорт, в котором сидели 25 человек, перевернулся.