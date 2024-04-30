Даты начала летних каникул в новосибирских школах назвала мэрия

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Департамент образования мэрии рассказал, когда начнутся последние каникулы у школьников в учебном году. Финальная четвертая четверть в учебных учреждениях закончится уже 24 мая.
При этом официальные даты летних каникул могут отличаться в каждой школе, так как там решается все индивидуально, пишет VN RU. Департамент лишь рекомендует эти числа.
Также продолжается набор учеников в первые классы. Прием заявлений будет идти до 30 июня. Ранее мы назвали самые лучшие школы Новосибирска, где учат вундеркиндов.