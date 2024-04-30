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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Дети учатся последний месяц

Даты начала летних каникул в новосибирских школах назвала мэрия

30 апреля 2024, 13:41
Фото: atas.info
Дети учатся последний месяц
Чуть меньше месяца осталось у школьников до начала самых длинных каникул в 2024 году, сообщили в мэрии.

Департамент образования мэрии рассказал, когда начнутся последние каникулы у школьников в учебном году. Финальная четвертая четверть в учебных учреждениях закончится уже 24 мая.

При этом официальные даты летних каникул могут отличаться в каждой школе, так как там решается все индивидуально, пишет VN RU. Департамент лишь рекомендует эти числа.

Также продолжается набор учеников в первые классы. Прием заявлений будет идти до 30 июня. Ранее мы назвали самые лучшие школы Новосибирска, где учат вундеркиндов.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Отдых#Каникулы#Ученики
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