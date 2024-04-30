Конфликт с поножовщиной произошел на ГБШ в Новосибирске — что известно

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Все произошло в ночное время на Гусинобродском шоссе. В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» очевидцы рассказали, что во дворе дома ругались мужчина и женщина. Были ли еще там люди, неизвестно.
Одному участнику скандала потребовалась помощь скорой. Известно, что ему нанесли ножевое ранение. Причины не называются, однако комментаторы предполагают, что связано это с ревностью.
На место вызвали полицейских. Официально в ГУ МВД по региону информацию не прокомментировали. Подробности выясняются.