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Есть пострадавшие

Конфликт с поножовщиной произошел на ГБШ в Новосибирске — что известно

30 апреля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Есть пострадавшие
Во дворе Октябрьского района Новосибирска случился конфликт: очевидцы в соцсетях сообщают о пострадавшем с ножевыми ранениями.

Все произошло в ночное время на Гусинобродском шоссе. В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» очевидцы рассказали, что во дворе дома ругались мужчина и женщина. Были ли еще там люди, неизвестно.

Одному участнику скандала потребовалась помощь скорой. Известно, что ему нанесли ножевое ранение. Причины не называются, однако комментаторы предполагают, что связано это с ревностью.

На место вызвали полицейских. Официально в ГУ МВД по региону информацию не прокомментировали. Подробности выясняются.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Нож
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