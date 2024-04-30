Квартиру в лофт-стиле с видом на сквер продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Квартира продается в элитном жилом комплексе на улице 1905 года в Железнодорожном районе города. Дом построили в 2016 году. Она расположен в пешей доступности от метро. Из нее открывается вид на Нарымский сквер.
Владелец решил выставить на продажу квартиру. В ней четыре комнаты и сделан современный ремонт в стиле лофт. Жилье находится на третьем этаже из 26. Внутри высокие потолки, большие окна.
Территорию дома круглосуточно охраняет охрана. Весь периметр в камерах видеонаблюдения. За такую квартиру продавец просит 28 млн рублей.