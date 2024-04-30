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Квартира стоит десятки миллионов

Квартиру в лофт-стиле с видом на сквер продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

30 апреля 2024, 02:19
Фото: Novosibirsk.n1.ru
Квартира стоит десятки миллионов

Квартиру в лофт-стиле продают в Новосибирске пости за 30 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу квартиру с хорошим ремонтом, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Квартира продается в элитном жилом комплексе на улице 1905 года в Железнодорожном районе города. Дом построили в 2016 году. Она расположен в пешей доступности от метро. Из нее открывается вид на Нарымский сквер.

Владелец решил выставить на продажу квартиру. В ней четыре комнаты и сделан современный ремонт в стиле лофт. Жилье находится на третьем этаже из 26. Внутри высокие потолки, большие окна.

Территорию дома круглосуточно охраняет охрана. Весь периметр в камерах видеонаблюдения. За такую квартиру продавец просит 28 млн рублей.

Фото: Novosibirsk.n1.ru
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