Мост через Орду решили отремонтировать под Новосибирском — сколько на это потратят

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Мост находится в Ордынском районе. Переправу, которая проходит над рекой Орда, решили привести в порядок: демонтировать покрытие, сделать асфальт, установить указательные знаки, нанести разметку и не только.
Ремонт будет проводиться в четыре этапа, первый из них закончится уже в августе. Переправа в обновленном виде должна быть готова осенью 2025 года.
Сейчас ищут исполнителя всех ремонтных работ. Чтобы поучаствовать в аукционе, необходимо подать заявку до 15 мая.