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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Ремонт начнут летом

Мост через Орду решили отремонтировать под Новосибирском — сколько на это потратят

30 апреля 2024, 04:33
Фото: 1MI
Ремонт начнут летом

Мост через Орду за год отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирской области решили отремонтировать мост через реку Орда, о чем свидетельствуют данные с госзакупок.

Мост находится в Ордынском районе. Переправу, которая проходит над рекой Орда, решили привести в порядок: демонтировать покрытие, сделать асфальт, установить указательные знаки, нанести разметку и не только.

Ремонт будет проводиться в четыре этапа, первый из них закончится уже в августе. Переправа в обновленном виде должна быть готова осенью 2025 года.

Сейчас ищут исполнителя всех ремонтных работ. Чтобы поучаствовать в аукционе, необходимо подать заявку до 15 мая.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Госзакупки#Мост#Ордынский район
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