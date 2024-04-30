Отказ в школе искусств девочке из многодетной семьи объяснили в мэрии Новосибирска

Ранее мы рассказывали о том, что после того, как в начале 2024 года президент Путин объявил о новых мерах поддержки многодетных, семья Герман*, в которой трое детей, попыталась устроить 9-летнюю дочь в школу искусств № 28. Девочку сначала взяли на бесплатные занятия, а затем отказали. Отец ребенка в знак протеста пикетировал здание областного правительства, ссылаясь на региональный закон № 533, который предоставляет право на бесплатное образование детям из многодетных семе. В том числе, под действие этого положения подпадает и работа дополнительных платных образовательных курсов, считают родители.