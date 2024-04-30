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Дополнительное образование осуществляется на платной основе

Отказ в школе искусств девочке из многодетной семьи объяснили в мэрии Новосибирска

30 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Дополнительное образование осуществляется на платной основе
Подготовительные художественные курсы не относятся к основной образовательной программе, а значит, никаких льгот многодетные семьи не имеют, и учиться могут только за деньги, сообщили в профильном комитете муниципалитета.

Скандальную историю с недопуском на занятия в муниципальной школе искусств № 28 9-летней девочки из многодетной семьи прокомментировали в мэрии. Чиновники считают, что действовали по правилам, и в данном случае бесплатно заниматься ребенок не может.

«В 2021 году… была зачислена в МБУДО ДШИ № 28 на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств „Общее эстетическое образование“ (срок освоения 1 год) на платную основу. В 2022 году она участвовала во вступительных испытаниях при поступлении на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе „Живопись“ (срок освоения 5 (8) лет), но получив наименьший проходной балл, не была зачислена на обучения на бюджетную основу», — сообщили редакции Atas.Info в управлении культуры мэрии Новосибирска.

В ведомстве подчеркнули, что вновь родители девочки обратились с заявлением о приеме дочери на бесплатное обучение в феврале 2024 года. Однако зачисление на обучение в середине учебного года, который начинается 1 сентября, не предусмотрено.

Директор школы искусств позволил девочке раз в неделю бесплатно посещать платные образовательные курсы. Но это решение, следует из ответа мэрии, неправомерно, и руководителю школы было выдано предписание отстранить ребенка от бесплатных занятий.

Ранее мы рассказывали о том, что после того, как в начале 2024 года президент Путин объявил о новых мерах поддержки многодетных, семья Герман*, в которой трое детей, попыталась устроить 9-летнюю дочь в школу искусств № 28. Девочку сначала взяли на бесплатные занятия, а затем отказали. Отец ребенка в знак протеста пикетировал здание областного правительства, ссылаясь на региональный закон № 533, который предоставляет право на бесплатное образование детям из многодетных семе. В том числе, под действие этого положения подпадает и работа дополнительных платных образовательных курсов, считают родители.

*) — фамилия изменена по просьбе героев материала

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