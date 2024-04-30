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Камеры поставят в 2024 году

Стали известны адреса новых дорожных камер в Новосибирске, штрафующих водителей

30 апреля 2024, 04:00
Фото: 1MI
Камеры поставят в 2024 году
На правобережье города установят дополнительные камеры фото- и видеофиксации, о чем стало известно из документации сайта госзакупок.

Новые дорожные камеры появятся на перекрестке проспекта Дзержинского, улицы Трикотажной и на пересечении Владимировской и Саратовской улиц. Всего установят два комплекса фиксации, которые будут отслеживать нарушения при поездке на дорогах.

Комплексы начнут фиксировать около 20 нарушений, которые могут нарушать автомобилисты. В это число входит несоблюдение правил ПДД, непристегнутый ремень или использование мобильного за рулем.

Всего камер будет семь. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется всеми работами по установке. Заявки принимают до середины мая. На все потратят 27 млн рублей.

В ГИБДД раскрыли адреса камер фиксации нарушений ПДД — какие штрафы грозят водителям
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Водитель#Штраф#ПДД#Камеры
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