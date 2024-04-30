Стали известны адреса новых дорожных камер в Новосибирске, штрафующих водителей

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Новые дорожные камеры появятся на перекрестке проспекта Дзержинского, улицы Трикотажной и на пересечении Владимировской и Саратовской улиц. Всего установят два комплекса фиксации, которые будут отслеживать нарушения при поездке на дорогах.
Комплексы начнут фиксировать около 20 нарушений, которые могут нарушать автомобилисты. В это число входит несоблюдение правил ПДД, непристегнутый ремень или использование мобильного за рулем.
Всего камер будет семь. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется всеми работами по установке. Заявки принимают до середины мая. На все потратят 27 млн рублей.