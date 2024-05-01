7-летнего мальчика ударили электрошокером после конфликта в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В Первомайском районе Новосибирска 7-летний ребенок попал в больницу после удара электрошокером. Мальчик стоял со старшей сестрой у входа в магазин, но на него неожиданно напала компания подростков, сообщают подписчики паблика «Полезный Новосибирск».
Судя по опубликованному видео с камер наблюдения, конфликт мог разгореться из-за торговли веточками вербы, которые держит в руках подросток из компании хулиганов. Сестра пострадавшего немедленно повела плачущего подростка восвояси.
Уже дома мальчику неожиданно стало плохо: на скорой помощи его отвезли в больницу. Медики установили, что у пациента нарушен ритм сердца, но все обошлось без последствий.
Известно, что мать пострадавшего написала заявление в полицию. Подписчики в комментариях сетуют на плохое воспитание подростков, которые искренне верят в свою безнаказанность, совершая уголовно наказуемые поступки.