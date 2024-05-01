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Получивший удар электрошокером 7-летний мальчик попал в больницу в Новосибирске

7-летнего мальчика ударили электрошокером после конфликта в Новосибирске

1 мая 2024, 06:31
Фото: 1MI

Получивший удар электрошокером 7-летний мальчик попал в больницу в Новосибирске

Инцидент произошел в Первомайском районе, у ребенка нарушился сердечный ритм, его мать обратилась в полицию

В Первомайском районе Новосибирска 7-летний ребенок попал в больницу после удара электрошокером. Мальчик стоял со старшей сестрой у входа в магазин, но на него неожиданно напала компания подростков, сообщают подписчики паблика «Полезный Новосибирск».

Судя по опубликованному видео с камер наблюдения, конфликт мог разгореться из-за торговли веточками вербы, которые держит в руках подросток из компании хулиганов. Сестра пострадавшего немедленно повела плачущего подростка восвояси.

Уже дома мальчику неожиданно стало плохо: на скорой помощи его отвезли в больницу. Медики установили, что у пациента нарушен ритм сердца, но все обошлось без последствий.

Известно, что мать пострадавшего написала заявление в полицию. Подписчики в комментариях сетуют на плохое воспитание подростков, которые искренне верят в свою безнаказанность, совершая уголовно наказуемые поступки.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Дети#Полиция#Электрошокер
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