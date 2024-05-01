7-летнего мальчика ударили электрошокером после конфликта в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска 7-летний ребенок попал в больницу после удара электрошокером. Мальчик стоял со старшей сестрой у входа в магазин, но на него неожиданно напала компания подростков, сообщают подписчики паблика «Полезный Новосибирск».