Бастрыкин взял на контроль пандусы на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Александр Бастрыкин в среду, 1 мая обратил внимание на жалобу инвалидов из Новосибирска на недоступные им пандусы и плохой асфальт на улице Дуси Ковальчук. В социальных сетях горожане с ограниченными возможностями рассказали о нестандартных пандусах, на которые невозможно заехать на коляске, а также на разбитый асфальт на тротуарах.
Инвалиды заявили, что власти города длительное время игнорируют их просьбы обеспечить доступную среду на этой улице.
В итоге глава Следственного комитета России инициировал проведение процессуальной проверки, ей уже занялись сотрудники СУ СК по Новосибирской области.
О результатах проверки, которую контролирует центральный аппарат ведомства, Бастрыкин поручил доложить руководителя регионального Следкома Евгения Долгалева, сообщает пресс-служба Следственного комитета.