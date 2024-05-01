Бастрыкин взял на контроль пандусы на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

Александр Бастрыкин в среду, 1 мая обратил внимание на жалобу инвалидов из Новосибирска на недоступные им пандусы и плохой асфальт на улице Дуси Ковальчук. В социальных сетях горожане с ограниченными возможностями рассказали о нестандартных пандусах, на которые невозможно заехать на коляске, а также на разбитый асфальт на тротуарах.