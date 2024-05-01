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Инвалиды пожаловались на состояние доступной инфраструктуры в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль пандусы на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

1 мая 2024, 12:51
Фото: 1MI

Инвалиды пожаловались на состояние доступной инфраструктуры в Новосибирске

В Новосибирске люди с ограниченными возможностями пожаловались в соцсетях на неудобные пандусы и разбитый асфальт, ситуацию на контроль взял глава Следкома страны Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин в среду, 1 мая обратил внимание на жалобу инвалидов из Новосибирска на недоступные им пандусы и плохой асфальт на улице Дуси Ковальчук. В социальных сетях горожане с ограниченными возможностями рассказали о нестандартных пандусах, на которые невозможно заехать на коляске, а также на разбитый асфальт на тротуарах.

Инвалиды заявили, что власти города длительное время игнорируют их просьбы обеспечить доступную среду на этой улице.

В итоге глава Следственного комитета России инициировал проведение процессуальной проверки, ей уже занялись сотрудники СУ СК по Новосибирской области.

О результатах проверки, которую контролирует центральный аппарат ведомства, Бастрыкин поручил доложить руководителя регионального Следкома Евгения Долгалева, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Бастрыкин#Контроль#Улица Дуси Ковальчук#Люди с ограниченными возможностями
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