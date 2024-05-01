Две мощные магнитные бури обрушатся на новосибирцев

По прогнозам лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения СО РАН, 2 и 3 мая в атмосфере над Новосибирском возможно пройдут две магнитные бури подряд. Сотрудники лаборатории предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у зависимых от погоды, а также у страдающих заболеваниями сердца, сосудов и нервными расстройствами людей.