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Две мощные магнитные бури обрушатся на новосибирцев

Две мощные магнитные бури обрушатся на новосибирцев

1 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI
В Новосибирске из-за магнитных бурь ухудшение самочувствия могут ощутить метеозависимые, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и нервными расстройствами люди, сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения СО РАН.

По прогнозам лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения СО РАН, 2 и 3 мая в атмосфере над Новосибирском возможно пройдут две магнитные бури подряд. Сотрудники лаборатории предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у зависимых от погоды, а также у страдающих заболеваниями сердца, сосудов и нервными расстройствами людей.

Судя по опубликованному на сайте лаборатории графику, в четверг, 2 мая магнитосфера будет находится в нестабильном состоянии с 4 до 7 утра по местному времени. 3 мая, в пятницу, магнитная буря ожидается в тот же временной промежуток.

Известно, что эти магнитные бури ожидаются слабыми: они не будут превышать 2-3 баллов из 10. А вот в третьей декаде мая прогнозируются бури до 7 баллов, на что стоит обратить внимание всем метеозависимым людям.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Магнитные бури#Метеозависимые#Самочувствие
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