Две мощные магнитные бури обрушатся на новосибирцев

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По прогнозам лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения СО РАН, 2 и 3 мая в атмосфере над Новосибирском возможно пройдут две магнитные бури подряд. Сотрудники лаборатории предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у зависимых от погоды, а также у страдающих заболеваниями сердца, сосудов и нервными расстройствами людей.
Судя по опубликованному на сайте лаборатории графику, в четверг, 2 мая магнитосфера будет находится в нестабильном состоянии с 4 до 7 утра по местному времени. 3 мая, в пятницу, магнитная буря ожидается в тот же временной промежуток.
Известно, что эти магнитные бури ожидаются слабыми: они не будут превышать 2-3 баллов из 10. А вот в третьей декаде мая прогнозируются бури до 7 баллов, на что стоит обратить внимание всем метеозависимым людям.