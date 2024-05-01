ХК «Сибирь» объявит имя главного тренера 1 мая

Хоккейный клуб «Сибирь» неудачно выступил в недавно завершившемся чемпионате Континентальной хоккейной лиги, заняв лишь 10 место и вылетев из плей-офф. По ходу сезона в отставку был отправлен главный тренер Дэвид Немировски. После финиша был уволен и генеральный директор команды Кирилл Фастовский.