ХК «Сибирь» объявит имя главного тренера 1 мая

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Имя нового главного тренера хоккейной команды «Сибирь» станет известно в среду, 1 мая, пишет издание «Чемпионат». Еще недавно на это место прочили Анвара Гаятулина, известного прежде всего по работе с челябинским «Трактором» и сборной России.
В конце марта выяснилось, что устная договоренность со специалистом подписанием контракта по каким-то причинам не состоялась. Известно, что Анвар Гаятулин также отклонил предложение стать тренером ЦСКА по защитной линии.
Информацию о том, что имя нового главного новосибирской команды озвучат в первый день мая, озвучил недавно назначенный спортивным директором клуба Виктор Меркулов.
Хоккейный клуб «Сибирь» неудачно выступил в недавно завершившемся чемпионате Континентальной хоккейной лиги, заняв лишь 10 место и вылетев из плей-офф. По ходу сезона в отставку был отправлен главный тренер Дэвид Немировски. После финиша был уволен и генеральный директор команды Кирилл Фастовский.