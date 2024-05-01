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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

39 работ Архипа Куинджи покажут в Новосибирске

Картины Архипа Куинджи из Русского музея привезут в Новосибирск

1 мая 2024, 12:02
Фото: atas.info

39 работ Архипа Куинджи покажут в Новосибирске

В Новосибирске выставят 39 картин, эскизов и этюдов художника Архипа Куинджи, рассказали в художественном музее города.

В Новосибирске в пятницу, 17 мая откроется большая выставка картин известного русского пейзажиста Архипа Куинджи (0+). На вернисаже любители живописи смогут увидеть 36 работ из собрания Санкт-Петербургского Русского музея, а также три произведения из коллекции Новосибирского художественного музея, в том числе и знаменитую «Лунную ночь».
Эта картина по праву считается одним из самых ценных экспонатов коллекции музея столицы Сибири. «Лунная ночь» — это авторская версия полотна «Лунная ночь на Днепре», которое в этот раз в числе прочих шедевров живописца привезут из Санкт-Петербурга.

Выставка будет разбита на три логические части: «Магия света», «Тайна красочной палитры» и «Торжество природы». В экспозиции представлены разноплановые работы художника, демонстрирующие уникальность и мощь его таланта.

На выставке также будут представлены документальные фотографии, репродукции картин Архипа Куинджи, а также отрывки из воспоминаний его коллег. Выставка продлится до 1 сентября, в течении всего времени ее работы желающие смогут посетить авторские экскурсии по экспозиции, а также увлекательные лекции о жизни и творчестве живописца.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Архип Куинджи#Русский музей#Новосибирский художественный музей#Живопись
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