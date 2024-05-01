Картины Архипа Куинджи из Русского музея привезут в Новосибирск

В Новосибирске в пятницу, 17 мая откроется большая выставка картин известного русского пейзажиста Архипа Куинджи (0+). На вернисаже любители живописи смогут увидеть 36 работ из собрания Санкт-Петербургского Русского музея, а также три произведения из коллекции Новосибирского художественного музея, в том числе и знаменитую «Лунную ночь».

Эта картина по праву считается одним из самых ценных экспонатов коллекции музея столицы Сибири. «Лунная ночь» — это авторская версия полотна «Лунная ночь на Днепре», которое в этот раз в числе прочих шедевров живописца привезут из Санкт-Петербурга.