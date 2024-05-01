Картины Архипа Куинджи из Русского музея привезут в Новосибирск

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Новосибирске в пятницу, 17 мая откроется большая выставка картин известного русского пейзажиста Архипа Куинджи (0+). На вернисаже любители живописи смогут увидеть 36 работ из собрания Санкт-Петербургского Русского музея, а также три произведения из коллекции Новосибирского художественного музея, в том числе и знаменитую «Лунную ночь».
Эта картина по праву считается одним из самых ценных экспонатов коллекции музея столицы Сибири. «Лунная ночь» — это авторская версия полотна «Лунная ночь на Днепре», которое в этот раз в числе прочих шедевров живописца привезут из Санкт-Петербурга.
Выставка будет разбита на три логические части: «Магия света», «Тайна красочной палитры» и «Торжество природы». В экспозиции представлены разноплановые работы художника, демонстрирующие уникальность и мощь его таланта.
На выставке также будут представлены документальные фотографии, репродукции картин Архипа Куинджи, а также отрывки из воспоминаний его коллег. Выставка продлится до 1 сентября, в течении всего времени ее работы желающие смогут посетить авторские экскурсии по экспозиции, а также увлекательные лекции о жизни и творчестве живописца.