Названо имя нового главного тренера ХК «Сибирь» из Новосибирска

Самое главное достижение Вадима Епачинцева как тренера — это победа «Югры» из Высшей хоккейной лиги в Кубке Петрова, это произошло в сезоне 2020/2021 годов. Что же касается карьеры в Континентальной хоккейной лиге, то под руководством Епачинцева «Спартак» (Москва) после нескольких неудачных сезонов кряду смог пробиться в финальную стадию чемпионата.