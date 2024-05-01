Названо имя нового главного тренера ХК «Сибирь» из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Новосибирская хоккейная «Сибирь» снова обрела главного тренера: контракт в среду, 1 мая, подписан с 48-летним Владимиром Епачинцевым. Будучи хоккеистом, Епачинцев выступал за «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», ЦСКА и другие команды. Кроме того, новый тренер «Сибири» имеет опыт игры за сборную России и клубы североамериканских хоккейных лиг, сообщает пресс-служба клуба.
Самое главное достижение Вадима Епачинцева как тренера — это победа «Югры» из Высшей хоккейной лиги в Кубке Петрова, это произошло в сезоне 2020/2021 годов. Что же касается карьеры в Континентальной хоккейной лиге, то под руководством Епачинцева «Спартак» (Москва) после нескольких неудачных сезонов кряду смог пробиться в финальную стадию чемпионата.
Бывший наставник новосибирской команды Дэвид Немировский покинул пост по ходу неудачного прошлого сезона, а по его итогам команда лишилась и генерального директора Кирилла Фастовского.
По первоначальным планам «Сибирь» должен был возглавить Анвар Гаятулин, но он неожиданно в конце марта отказался заключить контракт.