Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Общее количество электросамокатов на улицах Новосибирска в наступившем сезоне составит 4,3 тысяч единиц, что почти на 20% больше, чем в 2023 году. В минувшем году их число выросло сразу на 75%. Среди городов Сибирского федерального округа в лидерах также Красноярск (3,7 тысяч штук) и Иркутск (2,6 тысяч).
В компании по прокату электросамокатов Whoosh рассказали, что из-за определенных проблем с официальными парковками в минувшем году не удалось увеличить парк популярного вида транспорта в Новосибирске на запланированные полторы тысячи единиц. Сейчас же прокатчики намерены наверстать упущенное и обещают добавить новые парковки и расширить уже действующие.
В то же время в Whoosh отметили, что зона, в которой возможны поездки, осталась прежней.
По словам нового градоначальника Новосибирска Максима Кудрявцева, в городе существуют некоторые проблемы, связанные с электросамокатами. Он намерен при решении этого вопроса учитывать пожелания всех участников.