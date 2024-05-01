Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах

Общее количество электросамокатов на улицах Новосибирска в наступившем сезоне составит 4,3 тысяч единиц, что почти на 20% больше, чем в 2023 году. В минувшем году их число выросло сразу на 75%. Среди городов Сибирского федерального округа в лидерах также Красноярск (3,7 тысяч штук) и Иркутск (2,6 тысяч).