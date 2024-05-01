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Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах

Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах

1 мая 2024, 05:29
Фото: atas.info
В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.

Общее количество электросамокатов на улицах Новосибирска в наступившем сезоне составит 4,3 тысяч единиц, что почти на 20% больше, чем в 2023 году. В минувшем году их число выросло сразу на 75%. Среди городов Сибирского федерального округа в лидерах также Красноярск (3,7 тысяч штук) и Иркутск (2,6 тысяч).

В компании по прокату электросамокатов Whoosh рассказали, что из-за определенных проблем с официальными парковками в минувшем году не удалось увеличить парк популярного вида транспорта в Новосибирске на запланированные полторы тысячи единиц. Сейчас же прокатчики намерены наверстать упущенное и обещают добавить новые парковки и расширить уже действующие.

В то же время в Whoosh отметили, что зона, в которой возможны поездки, осталась прежней.

По словам нового градоначальника Новосибирска Максима Кудрявцева, в городе существуют некоторые проблемы, связанные с электросамокатами. Он намерен при решении этого вопроса учитывать пожелания всех участников.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Сезон#Прокат#Электросамокаты#Красноярск#Whoosh
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