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Объекты для благоустройства в 2025 году выбрали в Новосибирске

Объекты для благоустройства в 2025 году выбрали в Новосибирске

1 мая 2024, 09:42. Обновлено в 09:44
Фото: Мэрия Новосибирска
За реконструкцию места отдыха на улице Саввы Кожевникова по проекту «Формирование комфортной городской среды» проголосовали 64 тысячи горожан, сообщает муниципальный пресс-центр.

Жители Новосибирска проголосовали за первоочередную реконструкцию набережной Оби на улице Саввы Кожевникова по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как рассказал новый мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев, благоустройство набережной будет выполнено в 2025 году.

За победу расположенного в Кировском районе места отдыха проголосовало около 64 тысяч новосибирцев из всех 230 тысяч участников. Второе место получил парк Кирова, отставший от победителя всего на три тысячи голосов.

По проекту на набережной напротив острова Кораблик появятся велосипедные дорожки, променад, экотропа, игровые, смотровые площадки, а также ландшафтные объекты.

Всего же за победу боролись 26 зон отдыха, расположенных в регионе. Уже известно, что из областного бюджета набережная на Кожевникова получит 100 миллионов рублей, определенная сумма также будет добавлена из федеральной казны.

Максим Кудрявцев поблагодарил всех голосовавших за интерес к голосованию.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Реконструкция#Голосование#Максим Кудрявцев#Формирование комфортной городской среды#Набережная Оби
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