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Published Сегодня, 06:27

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Лед местами остался только у самого берега

Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фото

1 мая 2024, 06:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Лед местами остался только у самого берега

Новосибирцы 1 мая массово выходят на пляж

Горожане, радусь солнечной погоде, потянулись на берег Новосибирского водохранилища. Прогулялся вдоль кромки воды и наш корреспондент.

Центральный пляж Академгородка — одно из излюбленных мест новосибирцев. Несмотря на то, что еще относительно прохладно, сотни людей выбрались отдохнуть на свежий воздух.

Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.
Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.
Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.
Люди устраивают пикники, запускают воздушных змеев и играют в разные игры.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Лед растаял стремительно, еще недавно поверхность водохранилища была покрыта ледяной коркой.

Зимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 смЗимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 см
Зимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 смЗимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 см
Зимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 смЗимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 см
Зимой толщина льда составляла 65−95 см, что по данным метеорологов больше нормы на 15-20 см
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Среди праздно гуляющих встречаются суровые люди в камуфляже с металлоискателями и лопатами в руках. Не обращая ни на кого внимания, они тщательно сканируют каждый сантиметр песка.

Они промышляют поиском драгоценностей, утерянных отдыхающими летом. Говорят, если повезет, можно неплохо заработать.Они промышляют поиском драгоценностей, утерянных отдыхающими летом. Говорят, если повезет, можно неплохо заработать.
Они промышляют поиском драгоценностей, утерянных отдыхающими летом. Говорят, если повезет, можно неплохо заработать.Они промышляют поиском драгоценностей, утерянных отдыхающими летом. Говорят, если повезет, можно неплохо заработать.
Они промышляют поиском драгоценностей, утерянных отдыхающими летом. Говорят, если повезет, можно неплохо заработать.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Пока на пляже не работают кафе и бары. Зато «гавайские» качели доступны круглый год и совершенно бесплатно.

Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.
Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.
Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.
Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.
Формально пляж не работает уже три года. Официально его не открывают, что не мешает людям отдыхать и веселиться.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Разговоры о передаче пляжа, который находится в собственности СО РАН, в ведение муниципалитета, идут давно. В 2023 году был даже представлен план, согласно которому земельный участок безвозмездно передадут мэрии сроком на три года. Но к практической реализации этих договоренностей пока не приступили.

Формально это и не пляж вовсе, а гидротехническое сооружение. Полоса песка намыта для защиты от воды полотна железной дороги.Формально это и не пляж вовсе, а гидротехническое сооружение. Полоса песка намыта для защиты от воды полотна железной дороги.
Формально это и не пляж вовсе, а гидротехническое сооружение. Полоса песка намыта для защиты от воды полотна железной дороги.Формально это и не пляж вовсе, а гидротехническое сооружение. Полоса песка намыта для защиты от воды полотна железной дороги.
Формально это и не пляж вовсе, а гидротехническое сооружение. Полоса песка намыта для защиты от воды полотна железной дороги.
Фото: Артем Шешнев / atas.info

Затягивание процесса передачи Центрального пляжа Академгородка муниципальным структурам не мешает собирать плату за въезд на автостоянку, примыкающую к полосе песка.

Большинство тех, кто приезжает на машинах, предпочитают не платить, и бросают автомобили вдоль дороги около железнодорожного полотна.Большинство тех, кто приезжает на машинах, предпочитают не платить, и бросают автомобили вдоль дороги около железнодорожного полотна.
Большинство тех, кто приезжает на машинах, предпочитают не платить, и бросают автомобили вдоль дороги около железнодорожного полотна.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

А вот как выглядели пляж и водохранилище ровно год назад, 1 мая 2023 года.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Фото#Академгородок#Пляж#Весна#Водохранилище
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