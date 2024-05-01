Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фото

Разговоры о передаче пляжа, который находится в собственности СО РАН, в ведение муниципалитета, идут давно. В 2023 году был даже представлен план, согласно которому земельный участок безвозмездно передадут мэрии сроком на три года. Но к практической реализации этих договоренностей пока не приступили.