Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фото

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Центральный пляж Академгородка — одно из излюбленных мест новосибирцев. Несмотря на то, что еще относительно прохладно, сотни людей выбрались отдохнуть на свежий воздух.
Лед растаял стремительно, еще недавно поверхность водохранилища была покрыта ледяной коркой.
Среди праздно гуляющих встречаются суровые люди в камуфляже с металлоискателями и лопатами в руках. Не обращая ни на кого внимания, они тщательно сканируют каждый сантиметр песка.
Пока на пляже не работают кафе и бары. Зато «гавайские» качели доступны круглый год и совершенно бесплатно.
Разговоры о передаче пляжа, который находится в собственности СО РАН, в ведение муниципалитета, идут давно. В 2023 году был даже представлен план, согласно которому земельный участок безвозмездно передадут мэрии сроком на три года. Но к практической реализации этих договоренностей пока не приступили.
Затягивание процесса передачи Центрального пляжа Академгородка муниципальным структурам не мешает собирать плату за въезд на автостоянку, примыкающую к полосе песка.
А вот как выглядели пляж и водохранилище ровно год назад, 1 мая 2023 года.