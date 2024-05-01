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Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском

Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском

1 мая 2024, 10:36
Фото: Паблик «База реабилитации животных» в ВК
Изможденная собака сама вышла к жителям села Ярково за помощью, положение осложняла когда-то установленная в лапе пластина, рассказали сотрудники «Базы реабилитации животных» в Кольцово.

На расположенной в Кольцово под Новосибирском «Базе реабилитации животных» ветеринары и волонтеры от верной смерти спасли пса Рыжика со множественными огнестрельными ранениями. В апреле собаку привезли из села Ярково: она сама вышла к людям и попросила о помощи.

Помимо огнестрельных ранений ветеринары нашли у Рыжика переломы и иные повреждения, полученные в разное время. Кроме того, во время осмотра выяснилось, что в лапе пса когда-то была установлена металлическая пластина, видимо, в связи с переломом.

Со временем пластина перестала выполнять свои функции и пришла в негодность. После этого она наоборот, стала ограничивать свободу передвижения собаки, принося лишь сильнейшую боль пес с трудом передвигался.

На срочную операцию неравнодушным новосибирцам за короткий срок удалось собрать необходимые 20 тысяч рублей. Сейчас Рыжик имеет все шансы поправиться полностью и жить полноценной жизнью. В настоящий момент волонтеры ищут псу новый дом, сообщает паблик «Базы реабилитации животных».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Волонтеры#Операция#Кольцово#Ветеринары
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