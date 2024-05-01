Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском

На расположенной в Кольцово под Новосибирском «Базе реабилитации животных» ветеринары и волонтеры от верной смерти спасли пса Рыжика со множественными огнестрельными ранениями. В апреле собаку привезли из села Ярково: она сама вышла к людям и попросила о помощи.