Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На расположенной в Кольцово под Новосибирском «Базе реабилитации животных» ветеринары и волонтеры от верной смерти спасли пса Рыжика со множественными огнестрельными ранениями. В апреле собаку привезли из села Ярково: она сама вышла к людям и попросила о помощи.
Помимо огнестрельных ранений ветеринары нашли у Рыжика переломы и иные повреждения, полученные в разное время. Кроме того, во время осмотра выяснилось, что в лапе пса когда-то была установлена металлическая пластина, видимо, в связи с переломом.
Со временем пластина перестала выполнять свои функции и пришла в негодность. После этого она наоборот, стала ограничивать свободу передвижения собаки, принося лишь сильнейшую боль пес с трудом передвигался.
На срочную операцию неравнодушным новосибирцам за короткий срок удалось собрать необходимые 20 тысяч рублей. Сейчас Рыжик имеет все шансы поправиться полностью и жить полноценной жизнью. В настоящий момент волонтеры ищут псу новый дом, сообщает паблик «Базы реабилитации животных».