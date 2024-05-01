Редких белолицых птиц заметили в Новосибирской области

Единственная оставшаяся популяция савок обитает в летний период именно на озере Банное, куда возвращается после зимовки. По словам орнитолога Алексея Яновского, до грани полного исчезновения белоголовых савок привела весенняя охота, разрешаемая в момент гнездования редких птиц, а также лов рыбы в озере с помощью сетей.