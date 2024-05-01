Редких белолицых птиц заметили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
На озере Банное недалеко от города Карасук Новосибирской области заметили редких уток — белоголовых савок. Как рассказал руководитель Карасукского научного стационара Владимир Шило, этот занесенный в Красную книгу вид птиц может в ближайшее время полностью исчезнуть.
Единственная оставшаяся популяция савок обитает в летний период именно на озере Банное, куда возвращается после зимовки. По словам орнитолога Алексея Яновского, до грани полного исчезновения белоголовых савок привела весенняя охота, разрешаемая в момент гнездования редких птиц, а также лов рыбы в озере с помощью сетей.
Есть и еще один фактор риска: быстрое распространение в природе ямайской савки. Некогда завезенные с американского континента птицы активно скрещиваются с белоголовыми савками, что также ставит под угрозу сохранность вида.
Помимо белоголовых савок, на озере Банном сейчас обосновались хохлатые чернети, красноголовые нырки, кряквиы и лысухи, которых орнитологи также причисляют к редким птицам, пишет VN.ru.