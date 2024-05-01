Рядом с детским садом провалился грунт в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Новосибирске сотрудники прокуратуры Первомайского района дадут оценку соблюдения правил по обеспечению безопасности воспитанников детского сада «Росинка». Некоторое время назад родители дошкольников рассказали об образовании большой ямы из-за провала грунта прямо на территории детского сада.
Как следует из информации сервиса 2ГИС, детский сад № 27 «Росинка» работает на улице Марата, 10.
Одна из мам рассказала, что, по ее сведениям, яму не ликвидировали, а просто прикрыли, несмотря на то, что детей продолжают выводить во двор на дневные прогулки.
Женщина также добавила, что руководство дошкольного учреждения объяснила провал грунта тем, что ранее на этом месте были некие постройки, пишет КП-Новосибирск.