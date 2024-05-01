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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Детей водят на прогулку рядом с опасной ямой в детсаду Новосибирска

Рядом с детским садом провалился грунт в Новосибирске

1 мая 2024, 13:04
Фото: 1MI

Детей водят на прогулку рядом с опасной ямой в детсаду Новосибирска

Яма образовалась на территории, где гуляют дошкольники, прокуратура проверит, как администрация детсада в Первомайском районе обеспечивает безопасность воспитанников, рассказали в надзорном ведомстве.

В Новосибирске сотрудники прокуратуры Первомайского района дадут оценку соблюдения правил по обеспечению безопасности воспитанников детского сада «Росинка». Некоторое время назад родители дошкольников рассказали об образовании большой ямы из-за провала грунта прямо на территории детского сада.

Как следует из информации сервиса 2ГИС, детский сад № 27 «Росинка» работает на улице Марата, 10.

Одна из мам рассказала, что, по ее сведениям, яму не ликвидировали, а просто прикрыли, несмотря на то, что детей продолжают выводить во двор на дневные прогулки.

Женщина также добавила, что руководство дошкольного учреждения объяснила провал грунта тем, что ранее на этом месте были некие постройки, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Родители#Яма#Детский сад
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