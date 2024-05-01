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Шесть человек спасли во время пожара в девятиэтажке в Новосибирске

Шесть человек спасли во время пожара в девятиэтажке в Новосибирске

1 мая 2024, 08:38
Фото: 1MI
Во время пожара в доме на Выборной, спасателям пришлось выводить не сумевших самостоятельно эвакуироваться жильцов по лестничным маршам, рассказали в областном управлении МЧС.

В Новосибирске в среду, 1 мая, во время ликвидации пожара в 9-этажном доме на улице Выборной пожарные спасли шесть человек. Сотрудникам МЧС удалось вывести из дома не успевших эвакуироваться жильцов по подъездным лестницам и при помощи специальных устройств.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, тревожный звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 12.11. Пожарные прибыли к месту происшествия менее чем через пять минут.

Оказалось, что на общем балконе восьмого этажа вспыхнула хранившаяся там мебель и домашняя утварь. К моменту приезда пожарных с балкона валил едкий черный дым, но 40 жильцов, включая восьмерых детей, сумели покинуть здание самостоятельно.

В итоге открытое пламя было ликвидировано через 17 минут, о пострадавших в МЧС не сообщается. Сейчас причины пожара устанавливаются.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#МЧС#Спасение
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