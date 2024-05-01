Шесть человек спасли во время пожара в девятиэтажке в Новосибирске

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Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В Новосибирске в среду, 1 мая, во время ликвидации пожара в 9-этажном доме на улице Выборной пожарные спасли шесть человек. Сотрудникам МЧС удалось вывести из дома не успевших эвакуироваться жильцов по подъездным лестницам и при помощи специальных устройств.
Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, тревожный звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 12.11. Пожарные прибыли к месту происшествия менее чем через пять минут.
Оказалось, что на общем балконе восьмого этажа вспыхнула хранившаяся там мебель и домашняя утварь. К моменту приезда пожарных с балкона валил едкий черный дым, но 40 жильцов, включая восьмерых детей, сумели покинуть здание самостоятельно.
В итоге открытое пламя было ликвидировано через 17 минут, о пострадавших в МЧС не сообщается. Сейчас причины пожара устанавливаются.