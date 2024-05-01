Шесть человек спасли во время пожара в девятиэтажке в Новосибирске

В Новосибирске в среду, 1 мая, во время ликвидации пожара в 9-этажном доме на улице Выборной пожарные спасли шесть человек. Сотрудникам МЧС удалось вывести из дома не успевших эвакуироваться жильцов по подъездным лестницам и при помощи специальных устройств.