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На 7-летнего ребенка напал подросток с электрошокером в Новосибирске

В СК проверяют сообщение о пострадавшем от электрошокера ребенке в Новосибирске

1 мая 2024, 07:58
Фото: 1MI

На 7-летнего ребенка напал подросток с электрошокером в Новосибирске

После конфликта с группой подростков 7-летнего мальчика увезли в больницу, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в региональном Следственном комитете

В Новосибирске началась доследственная проверка уличного конфликта, в ходе которого 7-летний мальчик получил удар электрошокером. На данный момент известно, что электрошокер применил подросток, о чем-то беседовавший перед этим с пострадавшим и его старшей сестрой.

Представители Следкома узнали о нападении из средств массовой информации — мама мальчика рассказала о конфликте в социальных сетях.

Сообщается, что уже дома ребенок почувствовал себя плохо. На скорой помощи его отвезли в больницу, оказалось, что у мальчика после удара током нарушился сердечный ритм. Однако врачи заявили, что пациенту ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Проверка#Ребенок#Больница#СК#Электрошокер
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