В СК проверяют сообщение о пострадавшем от электрошокера ребенке в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Новосибирске началась доследственная проверка уличного конфликта, в ходе которого 7-летний мальчик получил удар электрошокером. На данный момент известно, что электрошокер применил подросток, о чем-то беседовавший перед этим с пострадавшим и его старшей сестрой.
Представители Следкома узнали о нападении из средств массовой информации — мама мальчика рассказала о конфликте в социальных сетях.
Сообщается, что уже дома ребенок почувствовал себя плохо. На скорой помощи его отвезли в больницу, оказалось, что у мальчика после удара током нарушился сердечный ритм. Однако врачи заявили, что пациенту ничего не угрожает.
По результатам проверки будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.