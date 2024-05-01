Вандалы разгромили сельское кладбище в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Новосибирской области неизвестные вандалы разгромили сельский погост недалеко от села Барлак Мошковского района. О происшествии рассказали побывавшие на днях на кладбище подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
Возмущенные люди, приехавшие навестить могилы родных и близких застали на кладбище ужасную картину. Вдоль подъездной дороги они увидели множество поваленных памятников, некоторые были разбиты.
«Хочется предать ситуацию огласке. Как только совести хватает у таких нелюдей?» — написала свидетельница, но не сообщила, было ли написано заявление о случившимся.
В своих комментариях подписчики однозначно и не стесняясь в выражения осудили вандалов. Некоторые предположили, что это могли сделать местные, либо приехавшие на дачи подростки.