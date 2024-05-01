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Вандалы разгромили сельское кладбище в Новосибирской области

Вандалы разгромили сельское кладбище в Новосибирской области

1 мая 2024, 04:21
Фото: atas.info
Нападению вандалов подвергся погост у села Барлак Мошковского района, в основном пострадали могилы недалеко от дороги, рассказали местные жители.

В Новосибирской области неизвестные вандалы разгромили сельский погост недалеко от села Барлак Мошковского района. О происшествии рассказали побывавшие на днях на кладбище подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

Возмущенные люди, приехавшие навестить могилы родных и близких застали на кладбище ужасную картину. Вдоль подъездной дороги они увидели множество поваленных памятников, некоторые были разбиты.

«Хочется предать ситуацию огласке. Как только совести хватает у таких нелюдей?» — написала свидетельница, но не сообщила, было ли написано заявление о случившимся.

В своих комментариях подписчики однозначно и не стесняясь в выражения осудили вандалов. Некоторые предположили, что это могли сделать местные, либо приехавшие на дачи подростки.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Кладбище#Вандалы#Мошковский район#Барлак
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